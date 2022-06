Elena Chiriac, supărată foc pe foștii colegi de la Survivor: „Irelevantă, bârfitor, ciorbă”

Aventura Survivor România s-a încheiat. Concurenții au revenit acasă și se recuperează după câteva luni petrecute în Republica Dominicana. Participanții fac mai multe dezvăluiri despre celebrul show. Elena Chiriac Cu toate că s-a clasat pe locul doi, tânăra se consideră o adevărată învingătoare.

Elena Chiriac, atac dur la adresa concurenților

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Elena Chiriac a trebuit să-și caracterizeze colegii de la Survivor cu un singur cuvânt. Concurenta a fost sinceră și nu a ezitat să răspundă la întrebările prezentatorului. Se pare că tânăra e supărata pe foștii camarazi.

,,Andreea Tonciu: irelevantă, Emil Rengle: bârfitor, Otilia Bilionera: ciorbă, Cătălin Zmărăndescu: sensibil, CRBL: mișto, Laura: sora mea”, a precizat concurenta.

Vezi această postare pe Instagram

Regretele Elenei Chiriac

După ce a revenit în România, Elena Chiriac a vorbit și despre relația pe care a avut-o în timpul competiției cu Marian Drăgulescu.

”Marian tăia cocos, mai mult ca oricine, facea boluri din cocos. Au fost niște momente în care , eu îl apreciez pe Marian Drăgulescu pentru ce a făcut în gimnastică.

Vezi această postare pe Instagram

Însă ce am spus despre el în concurs a fost ce am simțit despre el ca om. Acum îmi pare rău că am jignit”, a spus Elena Chiriac în emisiunea „La Măruță”.

Elena Chiriac a pierdut a doua finală într-o emisiune de la Pro TV. Aceasta a participat, în trecut, și în cadrul show-ului „Ferma vedetelor”, unde reușise să ajungă în finală, alături de Augustin Viziru.