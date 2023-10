Elena Merișoreanu a vorbit la telefon cu Dorian Popa, după incidentul cu drogurile. Ce i-a spus influencerul cântăreței: „Se blestema că e nevinovat”

sunt prieteni de mult timp, așa că ea l-a contactat pe artist după ce acesta a fost oprit în trafic conducând sub influența substanțelor interzise.

Elena Merișoreanu l-a sunat pe Dorian Popa

„A fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo”, a declarat cântăreața pentru .

Elena Merișoreanu și Dorian Popa s-au cunoscut cu ani în urmă, dar au devenit apropiați în timpul participării lor în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV acum mulți ani. Elena într-o perioadă dificilă din viața lui.

Sâmbătă seara, după ce a luat cunoștință de comunicatul emis de poliție privind reținerea lui Dorian Popa pentru conducere sub influența substanțelor interzise, Elena Merișoreanu a decis să-l sune pe telefon.

„Am vorbit cu el, aseară, la telefon, plângea săracul, se blestema că e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo”, a spus artista pentru sursa citată.

Artista crede în nevinovăția influencerului

„În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni. Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios, mereu se roagă. Și la Sunt celebru, scoate-mă de aici! se ruga mereu dimineața. Acolo era un copil respectuos, ceva ce nu am mai văzut, mi se adresa foarte frumos când avea nevoie de ceva. De aceea am și rămas prieteni. Celebritatea, da, clar, ți se urcă la cap. Banul dezumanizează, cei bogați devin curioși să încerce senzații tari”, a mai adăugat Elena Merișoreanu.

În același timp, ea susține cu tărie nevinovăția lui Dorian Popa: „De pildă, eu nu am fumat țigări niciodată, însă doctorul mi-a spus că mă pot îmbolnăvi și de la cei care fumează în jurul meu. Și, da, am inhalat atât de mult fum de țigară, pe la nunți! Păi, la petrecerile unde mergeam să cânt era un fum de-l tăiai cu cuțitul, se poate ca Dorian să aibă dreptate că a inhalat de la club substanțe interzise. Nu este exclus!”, a mai declarat Elena Merișoreanu.