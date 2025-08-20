Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel de nota 10. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
20 aug. 2025, 16:15
captură video YouTube - iAMsport

Sărbătoare mare în familia Hagi! Elena, soția lui Ianis Hagi, a adus pe lume un băiețel de nota 10. Fericitul eveniment a avut loc miercuri, la Spitalul Clinic Sanador, din București, potrivit Libertatea.

Familia știa deja că nora „Regelui” va naște astăzi, deoarece aceasta se afla internată încă de luni. Cu ocazia aceasta, Gică Hagi a devenit pentru prima dată bunic.

Cuprins:

  • Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima dată
  • Gheorghe Hagi și-a exprimat dorința de a deveni bunic, încă din 2023

Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima dată

Cei doi îndrăgostiți nu au ascuns nicio secundă faptul că Elena este însărcinată. Încă de când informația a apărut în presă, în luna februarie, a fost confirmată de Elena și de Ianis.

Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în anul 2023, iar un an mai târziu, în 2024, au făcut și cununia religioasă. „Prințul”, actualmente liber de contract, declara la un moment dat că va își va crește copiii în aceeași manieră în care și el a fost crescut.

Conform spuselor acestuia, le va da libertatea să facă tot ceea ce își doresc și nu îi va obliga să apuce vreun drum anume.

„Nu mi-ar fi greu! O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, a spus Ianis, potrivit prosport.

Gheorghe Hagi și-a exprimat dorința de a deveni bunic, încă din 2023

Gică Hagi a mărturisit, încă din 2023 că își dorește să aibă nepoți. Ianis a fost acum primul care i-a îndeplinit această dorință „Regelui”.

„Ne dorim nepoţi, depinde de ei, noi suntem lângă ei şi trebuie să-i sprijinim. (n.r. dacă nunta va fi după EURO) Da, avem timp. În vară va fi nunta. Şi-a luat o responsabilitate mare, fiecare trebuie să lase de la el, să fie uniţi şi Dumnezeu să împartă binecuvântarea”,  a mărturisit Gică Hagi, la cununia civilă a fiului lui cu Elena, conform Digisport.

