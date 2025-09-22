Sezonul 9 al emisiunii „ ” s-a încheiat, dar poveștile născute în Thailanda continuă să atragă atenția. Una dintre cele mai urmărite relații a fost cea dintre și ispita Teo, care au plecat împreună de pe insulă. Totuși, legătura lor nu a rezistat după terminarea filmărilor, iar acum Teo a explicat de ce povestea lor s-a încheiat.

Cum a apărut ruptura dintre Teo și Ella

Cei doi au decis să părăsească emisiunea împreună, însă imediat după stingerea camerelor au apărut primele neînțelegeri. Teo a mărturisit că după nopți nedormite și tensiunea bonfire-ului final, tot ce își dorea era să fie singur și să se odihnească.

Potrivit acestuia, Ella a vrut să plece din camera de hotel, unde au fost cazați după emisiune, la Maria în cameră, lucru care l-a deranjat extrem de tare.

„Păi după ce camerele s-au stins… noi am avut un bonfire undeva spre dimineață. Eu am stat treaz toată noaptea. Eram foarte, foarte, foarte obosit. În ziua respectivă s-au închis camerele… Voiam neapărat să dorm. Deci simțeam foarte mare nevoie să dorm pentru că, efectiv, nu mai puteam, sincer.

Am mers către hotel iar…. Ok, după ce s-au încheiat filmările aveam nevoia de a sta singur. Am spus-o și producției, i-am spus-o și Ellei, am fost destul de sincer. I-am spus și Ellei că am nevoie să stau singur, dar ulterior am ajuns la hotel cu ea și eu m-am pus să dorm. Ea știind că îmi doresc să fiu singur, să stau singur, pentru că eu nu am o problemă în general cu singurătatea și am astfel de momente în viață în care, băi, chiar îmi doresc. Că e în cameră, că plec singur de nebun…

Ea acolo nu m-a înțeles. Ea a crezut că nu vreau să stau cu ea și așa mai departe. A vrut să plece la Maria în camera de hotel. Maria stând singură, bineînțeles. Și i-am zis nu, dacă voiam, în momentul în care noi am ajuns aici la hotel, eu îmi cumpăram singur altă cameră. Deci nu face gestul ăsta să pleci din cameră, să rămân eu aici singur. E ok, dacă voiam, plecam eu singur.

Acolo a urmat o mică ciondăneală între noi doi, pentru că ea n-a înțeles lucrul ăsta, că nu voiam să părăsească camera, ci doar să mă lase să mă odihnesc. Între timp pe mine m-a luat somnul, ea și-a luat bagajul și a ieșit din cameră. Deci neascultând ceea ce eu i-am spus deja. Și apoi eu m-am enervat foarte tare.

Băi, faci mișto de mine, vorbesc singur. Dacă ți-am zis să rămâi în cameră, rămâi aici în cameră, că nu vorbesc cu pereții, nu vorbesc singur. Nu îmi place când cineva nu mă ascultă. Nu îmi place să vorbesc singur, în general”, a povestit Teo, potrivit .

De ce Teo nu s-a mai văzut cu Ella

După întoarcerea din Thailanda, relația lor s-a răcit și mai mult. Teo s-a concentrat pe problemele de acasă și pe muncă, în timp ce Ella a plecat în Londra. Încercările de a se revedea au eșuat, iar distanța a pus capăt definitiv legăturii.

„Și de acolo s-au cam răcit puțin lucrurile între noi, pentru că am văzut-o. Ea la fel, schimbările astea ale ei de comportament în continuare. Eu apoi am interacționat cu familia. M-am conectat din nou la viața mea de acasă. Aveam niște probleme la muncă și nu mai puteam în momentele alea să-i ofer aceeași atenție pe care eu îi ofeream pe insulă. Și ne-am mai distanțat puțin.

Apoi a urmat, am plecat spre aeroport. În aeroport la fel, eu stăteam mai mult singur. Adică nici cu băieții. Chiar aveam nevoie de o pauză pentru că a fost foarte obositor anul ăsta pentru mine. Nu știu, a fost foarte obositor. Mai ales că noi dormeam undeva la trei ore pe noapte. Rămânea să ne vedem când ajungem în țară, doar că eu m-am luat cu munca, ea a plecat imediat și nu am apucat în zilele alea, două, trei zile, să ne revedem.

Noi am tot continuat să vorbim prin mesaje, am tot vorbit, am tot vorbit, dar nu ne-am mai văzut. Nu am mai reușit să ne vedem pentru că ea a plecat la Londra, apoi eu trebuia să merg la Londra, dar nu am mai ajuns absolut deloc, fiind tot la fel prins cu munca. Ea n-a mai ajuns în România și noi, practic, nu ne-am mai văzut”, a explicat Teo.

Astfel că, deși relația dintre Ella și Teo a început promițător pe „Insula Iubirii”, oboseala, lipsa de comunicare și distanța au dus rapid la o despărțire. Amândoi și-au continuat drumurile separat, iar fanii au primit, în sfârșit, explicația așteptată despre finalul poveștii lor.