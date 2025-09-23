B1 Inregistrari!
Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire": „Acestea au fost cele mai dificile secvențe"

Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”

Elena Boruz
23 sept. 2025, 12:33
Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
Sursa Foto: Facebook/ Elvira Deatcu
Cuprins
  1. Ce amintiri are Elvira Deatcu din perioada filmărilor
  2. Care sunt cele mai inconfortabile secvențe pe care a trebuit să le joace

Elvira Deatcu, cunoscută pentru rolurile pe care le-a interpretat în serialele românești, a făcut dezvăluiri din perioada în care se filma „Lacrimi de iubire”. Mărturisirile actriței au venit în contextul reuniunii mai multor actori din serial, la 20 de ani de la debutul pe micile ecrane.

Aprilie 2005 a venit ca un suflu nou pentru toți iubitorii de seriale de dragoste îmbinate cu dramă. Proiectul„ Lacrimi de iubire” a avut 200 de episoade și a cucerit milioane de români. La 20 de ani distanță, mulți dintre actorii serialului s-au reunit, cu ajutorul unei tinere de 26 de ani, care avea numai șase ani pe vremea când se difuza la televizor serialul.

Ce amintiri are Elvira Deatcu din perioada filmărilor

Printre amintirile care i-au venit în minte Elvirei Deatcu, se numără și următoarea. Era perioada sărbătorilor de iarnă, iar șopârla care apare în serial, trebuia îngrijită de cineva chiar și în timpul vacanței de iarnă. Astfel, Carmen Tănase, cunoscută pentru iubirea și grija pentru necuvântătoare, a fost cea căreia i-a „revenit” această sarcină.

Amuzamentul apare tocmai acum, deoarece au transportat reptila în portbagaj și tot drumul de la studiourile de filmare până la casa lui Carmen Tănase, actrița întreba continuu dacă șopârla este în regulă.

„Putem să ne aducem aminte când Bebelică ne ducea acasă, pe mine și pe Carmen Tănase. Și de un Crăciun, când Carmen s-a oferit să ia și reptila acasă, pentru că rămânea singurică la Buftea.

Tot drumul l-a distrus pe Bebe și l-a întrebat: ‘Bebelică, dar îi e bine ei acolo, în portbagaj?’. Până la un moment dat, când Bebe a țipat: ‘Nu știu, fă, că nu am călătorit niciodată în portbagaj!’ Și, când ajungeam în fața blocului, uneori la patru-cinci dimineața, Bebelică, în ciuda mea, ca să mă vorbească vecinii, punea muzică lăutărească. Și eram pe strada blocului meu…”, și-a amintit Elvira Deatcu, conform viva.

