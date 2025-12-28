Actrița Elvira Deatcu a dezvăluit că o femeie foarte importantă din televiziunea românească a suferit de o cruntă, în ciuda vieții aparent împlinite pe care o avea. Pornind de la această situație concretă, actrița le-a îndemnat pe femei să meargă la terapie dacă au probleme și să nu mai ducă singure această povară.

Cum s-a manifestat depresia la o figură importantă din televiziunea românească

„La un moment dat, un om de televiziune important din România, foarte cunoscut, nu o să-i dau numele, povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă de depresie. Era onestă și spunea: „Era îngrozitor, pentru că nu puteam să vorbesc cu nimeni pentru că aveam soțul pe care l-am visat, aveam un copil sănătos, îmi dorisem să fiu mamă, aveam casa pe care am visat-o, cu pian, cu grădină, făceam profesia dorită, visată, puteam să mă urc în avion să călătoresc oriunde în lumea asta și, cu toate astea, nu mă puteam uita în oglindă’.

Și acum mă emoționează asta. Era vorba despre depresie. Nu putea să spună nimănui, o femeie frumoasă, o femeie cum ne uităm noi în exterior, pe bune, ești nefericită, ce nasol. Dar aia, săraca, care iese din schimbul 3 și nu are ce să pună pe masă? Dar e depresie, nu ai cum să gestionezi așa ceva, tu ai nevoie de ajutor”, a povestit actrița, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”, potrivit

Deatcu: Este minunat că acum poți să faci terapie dacă ești în depresie

Pornind de la acest exemplu, Deatcu a subliniat utilitatea terapiilor în cazurile de depresie, mai ales dacă alternativa e să suferi în tăcere sau să primești sfaturi proaste de la persoane nepotrivite.

„Ceea ce este minunat că acum poți să ceri ajutor, dacă îți permiți financiar să ceri ajutor, că de multe ori aceste terapii sunt mai scumpe. Orice amărâtă care poate ar avea un strigăt să-l spună, dar mi se pare extraordinar că un copil poate să meargă la terapie să vorbească ce nu poate să o întrebe pe mama.

Nu mai rezolvi un divorț cu o cuscră, în bucătărie, eventual și cu vecina de la care ai împrumutat o ceapă și ai o relație de prietenie, că poate simte nevoia să intre și să îți dea niște exemple de viață, de cum a făcut ea și spune că aveți un copil și doar ți-a tras o palmă. Acum suntem mai deștepte și mai informate”, a mai susținut actrița Elvira Deatcu.