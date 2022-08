Emily Burghelea, noua prezentatoare de la „Vorbește lumea”, detalii șocante după ce a fost părăsită de iubit: „L-am sunat de 700 de ori și n-a mai răspuns”

Emily Burghelea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Andrei, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă, , pe Amedea.

Acum se iubesc mult și nu-și pot imagina viața unul fără altul, însă lucrurile nu au fot întotdeauna atât de simple pentru Emily și Andrei. Vedeta a mărturisit că ea și partenerul ei au fost o vreme despărțiți, lucru care i-a adus multă suferință.

Poveste de dragoste cu năbădăi

Emily Burghelea, de la „Vorbește Lumea”, are o poveste senzațională lângă Andrei, bărbatul cu care . Cei doi au mai fost împreună și în trecut, însă s-au despărțit, iar timp de șase luni au stat separați, urmând ca după să se împace, iar de atunci sunt de nedezlipit.

„Am o poveste foarte interesantă. Noi am fost și despărțiți. Am avut două relații. Prima s-a terminat groaznic. S-a terminat cu perfuzii. Adică, eu am suferit rău după el și ne-am reîntâlnit după 6 luni”, a povestit Emily.

„El mi-a zis „Da, bine, sigur, faci cum crezi”. Adică nu mi-a dat atunci semnalul. Nu mi-am dat seama. Am ales să rămân acasă și el nu mi-a mai răspuns la telefon. Deloc. L-am sunat de 700 de ori și n-a mai răspuns. Are și chestia asta că nu se mai împacă niciodată cu o fostă … dacă s-a rupt relația … pentru el s-a rupt definitiv.

Și la un moment dat i-am scris un mesaj la care mi-a răspuns, pe Instagram, și de atunci ne-am reîntâlnit. Efectiv ne-am dorit amândoi familie, ne doream copil. Înaintea să o facem pe Amedea am stat de vorbă și am zis „Hai să facem un copil”. Și în două săptămâni a apărut Amedea. Suntem părinți înainte de toate, dar nu uitam să fim și iubiți. E foarte important”, a mărturisit vedeta, potrivit .

Emily Burghelea, noua prezentatoare de la „Vorbește lumea”

Emily Burghelea . Tânăra este acum prezentatoare la „Vorbește lumea” alături de Cosmina Păsărin și Majda, după ce Adela Popescu a ales să prezinte show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă… Toate lucrurile s-au așezat exact așa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbește Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoționată și nerăbdătoare să-mi încep diminețile în platoul Vorbește Lumea! Sper din suflet ca cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”, a declarat vedeta.