Emily Burghelea, sperietură „soră cu moartea”, după ce era pe cale să rămână blocată în Orientul Mijlociu, asediat de bombardamente!

era cât pe ce să treacă prin „clipe de foc”, în Orientul Mijlociu. Frumoasa mămică se afla în vacanță cu soțul ei și era pe cale să rămână blocată chiar în mijlocul bombardamentelor.

Fosta concurentă „Bravo ai stil” a povestit experiența trăită și a spus că faptul că în prezent sunt bine se datorează lui Andrei, soțul ei. Acesta a avut o presimțire și au decis amândoi să plece, chiar înainte ca zborurile să fie închise.

Emily Burghelea: „Dumnezeu ne-a păzit”

Luni seara, mai multe atacuri au fost auzite deasupra capitalei Qatarului, Doha. Iranul a bombardat bazele Americii din Qatar, cu șase rachete. În acest context, Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite au decis să închidă zborurile. Chiar înainte de această decizie, fost asistentă de la Acces Direct și partenerul ei au părăsit Dubaiul.

„Am plecat din Dubai exact înainte să se închidă spațiul aerian. Dumnezeu ne-a păzit… Așa cum mi-a scris cineva pe Instagram, Dumnezeul familiilor există! Eu am vrut să stăm două zile, Andrei a avut un feeling și a spus că ar fi mai bine să ne întoarcem mai repede. Mereu îl ascult și mereu are cea mai bună intuiție. E groaznic ce s-a întâmplat după. Ne-a păzit Dumnezeu! Am plecat pe muchie de cuțit și am ajuns cu bine. Când spun asta, nu mă refer doar că rămâneam, dar puteau fi lucruri mult mai grave. Avem un înger păzitor puternic! Mereu este alături de noi”, a declarat pentru

Cum mențin flacăra „vie” cei doi parteneri

Emily este mămică a doi copii și însărcinată cu cel de-al treilea. Deși poate părea copleșitor pentru viața de cuplu, cei doi părinți găsesc soluții pentru a petrece timp unul cu celălalt și pentru a menține relația sudată.

„Am plecat pentru o singură zi, romantici, doar noi doi. Copiilor le-am făcut planuri cu bunicii, au fost la spectacol. Don a rămas la curte, la părinții lui Andrei. Pe Schitals l-am dat unei prietene să-l țină până ne întoarceam. Avem nevoie și de timp pentru noi. Este recomandat pentru o relație trainică și sănătoasă. La fiecare două luni încercăm să fugim undeva în doi. La fiecare două săptămâni ieșim la cina doar noi, fără cei mici”, a adăugat sexy mămica, pentru aceeași sursă.