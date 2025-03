Fanii Oanei Radu, oripilați după apariția sa pe scena de la Sala Palatului: „Penibil” (VIDEO)

Oana Radu fost criticată dur de internauți, după ce și-a invitat iubitul pe scenă la concertul pe care l-a susținut la Sala Palatului. Șerban Balaban i-a făcut o declarație de dragoste, dar comentatorii n-au considerat momentul tocmai autentic.

Șerban Balaban, declarație de dragoste pentru Oana Radu

După cu Cătălin Dobrescu, cântăreața și-a refăcut viața alături de Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. La finalul anului trecut, bărbatul a și cerut-o în căsătorie.

La concertul de la Sala Palatului, din 1 martie, Oana Radu și-a invitat iubitul alături de ea, iar acesta i-a făcut o declarație de dragoste: „Oana, te iubesc așa cum n-am iubit vreodată și n-am știut că pot să fac asta. M-ai învățat niște lucruri minunate. Am reușit să devin o persoană pe care speram eu s-o întâlnesc pe stradă. Sunt efectiv fără cuvinte. Mi-am promis că nu o să plâng. De astăzi, de când am venit aici, am plâns încontinuu. Când am auzit sunetul, tot, am plâns încontinuu. Acum am reușit să mă abțin un pic, dar nu promit că până la sfârșit nu o să mai plâng. Voiam să o cer aici, în seara asta, doar că nu am mai rezistat și am cerut-o acasă”.

Va multumesc pentru toata iubirea ! 🙏🏻🥹

Oana Radu, criticată după concertul de la Sala Palatului

Însă internauții n-au apreciat momentul, considerându-l superficial, scrie . De asemenea, artista a fost criticată pentru vestimentație, o rochie neagră, mulată, și pentru :

„Ce penibil e totul!”

„Zici că e Matrioșka, mai are încă 5 în ea.”

„Penibil moment, dar dansatoarea a făcut să fie și mai penibil.”

„Ce vrăjeală are băiatul.”

„Momentul este penibil și fals. Ținuta Oanei….”

„Oana chiar crede ce spune el? Totul este evident de fals. Iubirea nu se strigă, se arată prin fapte și în intimitate”