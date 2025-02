Oana Radu, noi mărturisiri șocante. Avea „taxă pe kilogram”. Ce îi făcea fostul soț dacă nu slăbea cât trebuia: „Am fost obligată” (VIDEO)

Cântăreața a făcut noi dezvăluiri despre ceea ce a trăit alături de bărbatul cu care a fost căsătorită. Oana făcut mai multe mărtusiri de-a dreptul șocante.

De exemplu, ea a povestit că fostul soț o obliga să slăbească, iar în cazul în care nu avea numărul de kilograme cerut, ea era nevoită să îi plătească lui o anumită sumă, „o taxă pe kilograme”.

Oana Radu și fostul soț au decis să divorțeze în decembrie 2023, după ce s-au iubit timp de 4 ani.

„Eu am fost obligată să slăbesc”

Oana a mai spus că trebuia să se cântărească în fiecare dimineață.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am t. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață.

Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu. Eu aveam 57 de kilograme, eram super slabă, nu aveam nicio formă, fața mea era suptă… înțelegeți? E un proverb. Se vedea nefericirea prin toți porii mei, dar eu nu vedeam chestia asta. El avea un target în mintea lui, că trebuia să am eu un anumit număr de kilograme.”, a povestit Oana Radu la podcastul lui Bursucu, potrivit .

„Așa funcționau lucrurile. Jur!”

De asemenea, Oana a precizat că cea mai mare sumă pe care i-a dat-o soțului, ca “taxă pe kilogram” a fost de 10.000 de lei. Mai mult, artista a mai mărturisit că, uneori, fostul soț îi oprea banii pentru concerte, dacă nu corespundea cerințelor.

„Până să ajung să-mi fac niște intervenții pentru îndepărtarea excesului de piele, nu prea îi plăcea cum arătam eu și aveam un target care se schimba în funcție de cum bătea vântul, nu știu. Îmi zicea că nu mă cântărește nici azi, nici mâine, dar poimâine e ziua cântarului și pierd atâția bani. Pe el, dacă îl întrebați, o să spună că nu știa cum să mă mai motiveze. Ăsta era răspunsul lui.

El încontinuu mă amenința cu ceva. Cred că vreo sută de milioane, ceva de genul (n.r.: atât a plătit cel mai mult pentru kilograme) sau poate și mai mult, nu mai știu. Îți dau un exemplu: trebuia să ne intre banii pe o cântare în firmă și zicea: ‘Ok! Dacă nu ai kilogramele, banii ăia sunt ai mei’. Așa funcționau lucrurile. Jur! Eu nu mint și pot demonstra”, a mai relatat Oana Radu.