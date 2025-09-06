Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat

Feli Donose a fost la după ce a resimțit puternice în zona abdominală. Medicii au decis că situația ei necesită o intervenție chirurgicală.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

„Promit să revin cât mai repede”

Feli Donose și-a anunțat fanii de pe Instagram că se află în proces de recuperare, iar starea sa medicală nu îi permite să își onoreze concertul programat în weekend, la Zilele Orașului Sinaia.

„Bună dimineața, prietenii mei de pe Insta’! Fac acest story aparent dramatic din spital. Am venit de urgență ieri la un control pentru că mă durea foarte, foarte tare în partea dreaptă și până la urmă a trebuit să stau și să mă operez. Asta înseamnă că la Sinaia, mâine, nu voi putea cânta, din păcate, pentru că nu funcționez fizic…”, a spus ea, conform .

„Dar Sinaia, dacă ți-s dragă, promit să vin și să revin cât mai repede”, a mai spus artista.

Ea nu a precizat exact care a fost problema medicală, însă le-a transmis urmăritorilor să aibă grijă de sănătatea lor și să meargă la controale.

„Aveți grjă de sănătate că you never know… În special fetele, mergeți la controale, aveți grijă de voi”, a spus cântăreața.