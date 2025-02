Felix Baumgartner ar fi înșelat-o pe Mihaela Rădulescu. Reacția lui și ce spune presupusa amantă

Felix Baumgartner ar fi înșelat-o vreme de un an pe Mihaela Rădulescu, scrie presa austriacă. El a negat acuzația, ceea ce a făcut-o pe presupusa amantă să reacționeze public.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner de aproape 10 ani, iar s-a mutat în Elveția ca să-i fie alături.

Felix Baumgartner, acuzat că a înșelat-o pe Mihaela Rădulescu

Inițial, publicația germană Bunte.de a citat o sursă anonimă care a spus că Felix Baumgartner ar fi fost surprins într-o cameră de hotel din Berlin în compania unei femei din Elveția, care lucrează în domeniul financiar. Ar fi fost nu o aventură de o noapte, ci o relație secretă, bazată pe pasiunea comună pentru sporturile extreme.

Felix Baumgartner și misterioasa A. s-ar fi cunoscut la Zürich printr-un prieten comun și ar fi petrecut timp împreună la Arbon, unde sportivul deține o casă, notează , citând noi dezvăluiri ale presei străine.

Baumgartner spune că nu a înșelat-o pe Rădulescu. Reacția presupusei amante

Felix Baumgartner a respins acuzațiile pe Facebook: „Sunt sigur că Einstein nu se gândea la toate femeile care s-au declarat iubitele mele atunci când a spus că imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Lăsați-mă să v-o prezint pe Mihaela Schwartzenberg, ea este SINGURA iubită din viața mea, iubirea vieții mele și femeia inteligentă și sexy la care am visat mereu – mă iubește cu adevărat așa cum sunt!”.

Postarea sa nu a avut ecou în România, neștiindu-se contextul, dar pentru publicația austriacă news.at a reacționat chiar presupusa amntă, „doamna A.”: „Am fost un pic supărată și tristă când am citit asta. I-am trimis un mesaj text să îi spun că trebuie să spună adevărul. Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el și nu am vrut niciodată să fiu într-o relație cu el. Și, mai ales, nu sunt o adolescentă care vrea să ajungă în presă!”

Femeia a admis că au petrecut timp împreună inclusiv la un hotel, dar „ce s-a întâmplat acolo nu vreau să comentez”.

Felix Baumgartner a continuat să nege că a înșelat-o pe Mihaela Rădulescu.