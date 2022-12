Fiica lui Liviu Vârciu vrea să-i calce pe urme prezentatorului: „Tata a avut o viață tumultuoasă”

Liviu Vârciu se consideră unul dintre cei mai împliniți bărbați. Acesta se poate mândri mai mereu cu familia sa superbă. , pe Carmina dintr-o relație anterioară cu Amy Teiceanu și pe Anastasia și Matei din actuala relație, cu Anda Călin.

De curând, Carmina a mărturisit că dorește să urmeze cariera tatălui său.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, vrea să fie prezentatoare TV

Se pare că fiica lui Liviu Vârciu vrea o carieră în televiziune. Pentru că a început Facultatea de Jurnalism, Carmina s-a mutat la București și locuiește într-un apartament cumpărat de tatăl ei.

În vârstă de 21 de ani, tânăra a locuit până acum în Arad, alături de mama sa. Fiica cea mare a prezentatorului de la Antena 1 susține că celebritatea tatălui său a venit la pachet cu avantaje, dar și dezavantaje pentru ea.

„A fost așa între, a fost și bine, și rău. Am avut anumite oportunități pe care un copil normal nu le are, dar oamenii sunt și răi. Dar e ok, încerc să găsesc un echilibru”, a declarat Carmina, potrivit .

În prezent, cei doi au o relație foarte apropiată, lucru care reiese și din imaginile pe care le postează împreună pe rețelele de socializare.

„Tata , dar m-a ajutat, la fel și mama. Mă ajută amândoi. M-am mutat la București de 4 luni, am avut ajutorul amândurora. E apartamentul meu, mi l-a făcut tata cadou. Nu am ce să comentez, e mai mult decât m-am așteptat.

Stau singură, dar eu gătesc, camera mea preferată e bucătăria, aș dormi în bucătărie. Mă descurc foarte bine. E o responsabilitate imensă. Sunt la facultate, la Jurnalism. Vreau să devin prezentatoare TV! Să calc pe urmele lui tata”, a mai spus aceasta.