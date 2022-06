Firul iubirii s-a destrămat: Bianca Pop și Florin Rusu s-au despărțit. Cine a luat decizia

Bianca Pop și Florin Rusu anunțau în urmă cu două săptămâni că formează un cuplu și că se iubesc la cote maxime, asta mai ales că se știu de mai mulți ani, timp în care au avut o relație de prietenie bună. În această seară, fosta ispită a declarat că relația a luat sfârșit și au luat drumuri separate, relatează

Artistul nu a lăsat situația fără comentarii. El a venit cu explicații și a mărturisit că a încercat să fie cât , dar nu a putut trece peste unele detalii.

Bianca Pop este comunicabilă

Florin Rusu a declarat că deși el era într-o relație cu Bianca Pop, ea încă continua să vorbească cu foștii ei iubiți, ceea ce l-a deranjat. Artistul a dat de înțeles că a fost și trădat, dar nu în această relație de iubire, ci în cea de prietenie.

„Pe mine tradarea ma doare cel mai tare. E vorba de mai multe chestii in spate. Ea mai tine legatura si cu fostii. Ea vrea să fie doar pe micile ecrane, mie nu imi place sa ies in atentia tuturor. Eu caut o femeie de casă, ea vsează la cluburi și alte lucruri. Consider că nu ne potrivim și o să caut pe altcineva. Foarte multe gelozii din partea ei și nu-mi plac. Are legătură cu multe lucruri. Eu nu pot să stau să-i bag mințile în cap. Ea a postat niște chestii foarte urâte. Eu am încercat să o ajut foarte mult, dar degeaba. Eu nu mai pot să am grijă de ea, trebuie să îmi cresc copilul”, a mărturisit Florin Rusu.

El a explicat că dorința sa este să aibă alături o femeie de casă, ceea ce .