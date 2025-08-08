B1 Inregistrari!
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion

Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion

B1.ro
08 aug. 2025, 18:15
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
Sursa Foto: Facebook/ Horia Brenciu

Horia Brenciu nu este doar unul dintre cei mai apreciați artiști din România, ci și un tată implicat. Mândru de fiul său, Toma, cântărețul a făcut o postare pe rețelele sociale prin care a împărtășit cu fanii săi ultimele performanțe ale tânărului.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc cantonamentul la care a participat Toma
  2. Cum se joacă sporturilor la care Toma a ieșit campion
  3. Cum a ajuns Toma să facă parte din familia lui Horia Brenciu

Unde a avut loc cantonamentul la care a participat Toma

Toma, fiul fiul lui Horia Brenciu și al lui Alice Dumitrescu, a obținut rezultate deosebite la un cantomanent de baschet desfășurat în Serbia. Tânărul a urcat de două ori pe podium în cadrul competiției „Silver Hoops, Silver Lake 2025”, odată atunci când a obținut locul I la proba de baschet 3×3 și a doua oară, când a ocupat locul I la proba „Skill Challenge”. Mândru de performanțele fiului său, Horia Brenciu a împărtășit emoțiile momentelor de glorie cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Mesajul emoționant scris de artist a fost însoțit de imagini cu fiul său.

„Toma, dublu campion la baschet! Voiam să vă mai postez ceva, legat de lansarea clipului de mâine dimineață, cu Puya și Andi Moisescu, dar a revenit al meu, cu trofee, în țară, de la cantonamentul din Serbia! SILVER HOOPS, Silver Lake 2025, locul I la 3×3 și locul I la Skill Challenge! Bravo, dragostea lu’ tata!”, a scris Horia Brenciu, pe Instagram, potrivit Click!.

Cum se joacă sporturilor la care Toma a ieșit campion

Baschet 3×3, la care Toma a obținut locul I în Serbia, reprezintă o ramură a baschetului clasic. Se joacă pe un singur panou, de către două echipe cu câte trei jucători, iar meciurile durează, de obicei, 10 minute sau până când una dintre echipe ajunge la 21 de puncte. Acest sport olimpic se joacă din anul 2020.

Skill Challenge, la care fiul lui Horia Brenciu a obținut tot locul 1, este o probă individuală de îndemânare, în care sportivii trebuie să parcurgă un traseu cu diverse obstacole ce testează driblingul, pasele, aruncările și viteza de execuție. Se cronometrează, iar cel mai rapid și precis câștigă.

Cum a ajuns Toma să facă parte din familia lui Horia Brenciu

În urmă mai mult timp, Horia Brenciu povestea cum au luat el și soția lui decizia de a-l adopta pe Toma. La urechile celor doi soți a ajuns povestea unei tinere însărcinate care dores să întrerupă sarcina. Cuplul nu a permis ca acest lucru să se întâmple și s-au oferit să-l primească în familia lor pe micuțul care urma să se nască.

„Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă.

Am făcut toate hârtiile necesare. Toma a venit la noi fără să căutăm neapărat un copil. Dumnezeu ni l-a dat printr-un concurs de împrejurări favorabile. Atunci am înţeles, o dată-n plus, că, dacă ţi-e dat să primeşti ceva, totul se poate împlini. Toma este băiatul nostru.

Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat şi la fotbal şi extrem de iubitor. Este dragostea noastră şi a tuturor celor care-l cunosc”, a spus Horia Brenciu, în cadrul emisiunii „Profesioniştii”.

