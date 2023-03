Flick, despre începutul relației cu Denisa Filcea: „A fost dragoste la primul apel. A durat câteva săptămâni până să ne vedem față în față”

Flick și Denisa Filcea au dezvăluit câteva detalii neștiute despre începutul relației lor.

Între ei a fost dragoste la prima vedere, așa cum se întâmplă în cele mai frumoase povești de dragoste. Aceștia s-au cunoscut la începutul pandemiei și s-au întâlnit abia după câteva săptămâni, timp în care deja se îndrăgostiseră unul de altul.

Flick, despre începutului relației cu Denisa

Întrebat, într-un interviu acordat pentri , dacă a fost dragoste la prima vedere, Flick a răspuns, în stilul lui caracteristic: „Ne-am cunoscut la începutul pandemiei, a fost dragoste la primul apel, deoarece a durat câteva săptămâni până față în față. Până să ajungem să ne vedem, eram deja îndrăgostiți unul de celălalt”.

Flick susține că își suprprinde foarte des iubita, cu flori și versuri: „Nu știu dacă versurile au cucerit-o, întrebați-o pe ea. Din prima clipă îi scriu zilnic poezii. Unele i le las lipite prin casă, altele i le trimit pe telefon sau i le scriu pe felicitările atașate buchetelor de flori pe care i le aduc săptămânal”.

„Am făcut totul așa cum am simțit”

Despre cum a reușit să o convingă pe Denisa să părăsească orașul natal și să se mute la București, alături de el, acesta spune că lucrurile au venit de la sine. „Nu a fost nevoie să o conving, prima dată am întrebat-o dacă vrea să-mi fie soție. Restul lucrurilor au venit de la sine”.

Întrebați dacă li se pare că s-au grăbit, ținând cont că s-au căsătorit după doar trei luni, cei doi susțin că totul a mers după cum au simțit. „Nu considerăm că lucrurile înainte. Am făcut totul așa cum am simțit, iar fiecare zi din ultimii doi ani din viața noastră ne-a demonstrat că am făcut alegerile perfecte”.