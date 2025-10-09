Florin Dumitrescu a vorbit despre viața de , inclusiv despre ședințele de la școala copiilor. Bucătarul mărturisește că preferă să o lase pe soție să meargă singură căci pe el îl plictisesc aceste întâlniri.

„Mai bine nu mă cheamă pe mine”

Florin Dumitrescu mărturisește că nu este un fan al ședințelor cu părinții de la școala copiilor lui.

„Mai merg la ședințele cu părinții, doar că am observat că părinții nu mai sunt atenți dacă sunt eu prezent. În plus, pe mine mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”, a spus acesta, pentru Viva.

„Și cumva îi pornesc pe mai mulți părinți să ia cuvântul și atunci mi-am propus să nu mai merg eu și să o las pe soția mea să participe singură. Dacă vor să aibă o ședință liniștită și eficientă, mai bine nu mă cheamă pe mine”, a adăugat Dumitrescu.

Lecții de parenting

Bucătarul mărturisește că nu este nici fanul cărților de parenting. El spune că vrea să învețe lucruri de la alți oameni care au trecut prin diferite experiențe, nu în funcție de anumite studii.

„Aș vrea să primesc lecții de parenting de la oameni care au copii, aș vrea să primesc lecții despre cum să faci bani de la oameni care au bani, aș vrea să primesc lecții despre mâncare de la oameni care știu să gătească și să mănânce”, a mărturisit acesta.

„Nu aș vrea să primesc lecții de parenting de la cineva care mă învață ce să fac doar pe baza unui studiu psihologic. Eu știu foarte bine ce înseamnă să stai în dreapta când soția conduce, iar copiii plâng din parcarea hotelului până ajungem în fața casei, de la Constanța până la București, să plângă non-stop, să încerci toate modalitățile posibile să-i faci să se oprească, când au doi și patru ani. Ce le faci? Ce poți să faci ca să le oprești după ce ai citit o lecție de parenting?”, a adăugat.

Cum își cresc copiii cei doi

Cu toate că au trecut prin situații dificile cu copiii când erau mici, acum bucătarul spune că familia lui se află „într-o situație fericită”.

„Dacă ne întrebați ce stil de parenting practicăm, spunem clar că pe cel cu bunătate, respect, dragoste…Noi acum suntem într-o situație fericită”, spune .

„Copiii noștri sunt supermișto. Dacă mergem într-un loc cu ele, nu vor deranja pe nimeni niciodată. N-ai să le vezi pe fetele noastre la restaurant că aleargă prin toată cârciuma și fac scandal”, adaugă el.