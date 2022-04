Florin Dumitrescu, dezvăluiri șocante despre mâncarea din restaurantele românești: „Ospătarii, de regulă, dau asigurări ferme că nu folosesc astfel de produse”

Chef Florin Dumitrescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare, în cadrul unui interviu, oferit lui George Buhnici. Celebrul bucătar a explicat de ce a renunțat la mai multe feluri de mâncare și ce nu își comandă în restaurante. Se pare că specialistul nu are încredere în iscusința colegilor de breaslă.

Florin Dumitrescu a dezvăluit ce conțin ciorbele din restaurante

Florin Dumitrescu a dezvăluit că nu mai mănâncă ciorbe în restaurante. Potrivit acestuia, chelnerii nu vor să spună adevărul despre proveniența preparatelor, mai ales dacă acestea conțin vegeta.

„Am descoperit că mă și mint. Eu îi întreb pur și simplu, aveți vegeta în farfurie? Ospătarii, de regulă, dau asigurări ferme că

Vezi această postare pe Instagram

Școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără să se vadă. Fac supă și supă aia o strecoară, o dau prin sită fină.

Am un sfert de oră de la prima lingură până trebuie să ajung la primul WC și după aia stau acolo toată noaptea, e îngrozitor”, a mărturisit celebrul chef, citat de

Carnea cu sos acoperă o greșeală

Tot în cadrul podcastului, Florin Dumitrescu ne-a recomandat să evităm câteva preparate, cum ar fi carnea cu sos. Bucătarul este convins că „atunci când carnea este acoperită cu sos, se acoperă o greșeală”.

Vezi această postare pe Instagram

Expertul spune că de la „Împinge tava” trebuie să comandăm doar mâncarea românească, gătită după rețete tradiționale: „Oamenii din spate, cei care gătesc, sunt oameni care gătesc acasă.

Vecina Florica de la etajul 4 care lucrează la Împinge tava sigur o , nu o să facă ea lasagna”.

Vezi această postare pe Instagram

Florin Dumitrescu, disperat și dezamăgit

Celebrul bucătar s-a dedicat mult meseriei. Florin Dumitrescu s-a inspirat de succesul unui chef din Italia pe care l-a văzut la televizor.

Părinții l-au susținut și l-au angajat într-unul dintre cele mai bune localuri din capitală. Juratul de la „Chefi la Cuțite” a început de la curățatul cartofilor.

„Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci (…)Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo , aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a dezvăluit Florin Dumitrescu, citat de unica.ro.