B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Dumitrescu: „Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt”. Cum îmbină viața profesională cu cea de familie

Florin Dumitrescu: „Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt”. Cum îmbină viața profesională cu cea de familie

Selen Osmanoglu
16 sept. 2025, 12:22
Florin Dumitrescu: „Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt”. Cum îmbină viața profesională cu cea de familie
Sursa foto: Facebook - Chef Florin Dumitrescu
Cuprins
  1. Viața de cuplu
  2. Cum este noul sezon MasterChef
  3. Preferatul lui Dumitrescu
  4. „Zilnic fur”
  5. Cea mai grea provocare de-a lungul carierei

Chef Florin Dumitrescu se declară un bărbat fericit. Are o soție care îl susține, are copii și o emisiune plină de surprize. Acesta a vorbit despre sezonul 10 din MasterChef, dar și despre cum îmbină viața profesională cu cea de familie.

Viața de cuplu

Florin Dumitrescu lucrează împreună cu soția sa, Cristina Sima. Faptul că petrec mult timp împreună și reușesc să creeze un viitor, el spune că îi face mai puternici.

„Eu nu am nimic de ascuns față de Cristina. Și nici Cristina nu are nimic de ascuns față de mine. Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt. Sau să avem timp separat. Și atunci,  faptul că  avem puterea să construim împreună  ceva pentru familia noastră  și pentru copiii noștri,  eu cred că e mai puternic decât  să muncim fiecare separat.  Și chiar funcționăm bine așa”, a mărturisit Chef Dumitrescu, conform Click.

Cum este noul sezon MasterChef

Dumitrescu consideră că sezonul 10 din MasterChef este cel mai bun: „La fiecare proiect pe care îl lansezi, toți zic că e cel mai bun. Se vede că e cel mai bun de până acum, din toate cele 10 sezoane”.

Cât despre concurenți, chef-ul spune că sunt „speciali” și știu să gătească: „Nu e vorba neapărat de calitatea preparatelor.Sunt foarte acolo, sunt foarte prezenți. Știu să gătească bine. Și pe lângă asta sunt și “plăcubili”. Adică, ori  îi urăști, ori îi iubești, e simplu aici”.

Preferatul lui Dumitrescu

În cadrul acestui sezon, Dumitrescu mărturisește că a avut un preferat: Șmuță.

„Eu am avut un preferat, să zicem, pe Șmuță. Mi-a plăcut foarte mult de Șmuță. Mi-a plăcut stilul lui, cum e el. Mi-a mai plăcut foarte mult de Horia de la Câmpina, să-l vedeți în main kitchen. Nu vă dau prea multe spoilere, dar gătea foarte mult și după aceea a început să gătească foarte minimalist. A reușit să evolueze acolo unde i-am cerut noi, unde încercăm noi să-l cizelăm”, a spus el.

Ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost faptul că „reușea să depășească momentele corect”, a mărturisit Florin Dumitrescu.

„Zilnic fur”

Întrebat dacă a „furat” vreodată o idee, Dumitrescu a spus că o face zilnic. Nu există idei de mâncare gândite de la A la Z.

„Zilnic fur. Pentru că nu poți să zici că ai inventat tu ceva de la A-Z, nu? Nu poți să zici că ai inventat carbonara. Nu e, aia e inspirație. Ce mi-a plăcut mie foarte tare sezonul ăsta a fost o doamnă care a făcut o supă de ceapă  care a fost la nivel de plăcintă. Foarte bună. Foarte mișto. Aia mi s-a părut senzațională”, a mărturisit acesta.

Cea mai grea provocare de-a lungul carierei

Florin Dumitrescu a vorbit și despre cea mai grea provocare pe care a avut-o de-a lungul carierei. Este vorba despre o nuntă. Acolo a fost nevoit să gătească pentru peste 800-900 de invitați.

„Încă nu mi-am revenit după o zi de muncă unde am gătit pentru vreo 800-900 de invitați la o nuntă în Negrești. Asta pentru mine a fost cea mai mare provocare să gătesc fine dining pentru 800-900 de persoane cu 80 de bucătări. Cu ingrediente naturale, nimic congelat, nimic pregătit de dinainte”, a mărturisit el.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
Monden
State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
Monden
Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
Monden
Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
Monden
Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
Monden
Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
Monden
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
Care este cea mai mare frică a Ginei Pistol de când a devenit mămică
Monden
Care este cea mai mare frică a Ginei Pistol de când a devenit mămică
Tily Niculae, dezvăluiri impresionante: „Nu mai am voce”. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Monden
Tily Niculae, dezvăluiri impresionante: „Nu mai am voce”. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Dragostea depășește granițele virtuale. Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot descoperit pe o platformă de întâlniri
Monden
Dragostea depășește granițele virtuale. Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot descoperit pe o platformă de întâlniri
Andreea Bălan: „Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani”
Monden
Andreea Bălan: „Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani”
Ultima oră
14:25 - State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
14:12 - Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
14:08 - Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
14:07 - Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
13:46 - Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
13:44 - Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
13:34 - Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
13:26 - Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
13:23 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
13:14 - Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%