Chef Florin Dumitrescu se declară un bărbat fericit. Are o soție care îl susține, are copii și o emisiune plină de surprize. Acesta a vorbit despre 10 din , dar și despre cum îmbină viața profesională cu cea de familie.

Viața de cuplu

Florin Dumitrescu lucrează împreună cu soția sa, Cristina Sima. Faptul că petrec mult timp împreună și reușesc să creeze un viitor, el spune că îi face mai puternici.

„Eu nu am nimic de ascuns față de Cristina. Și nici Cristina nu are nimic de ascuns față de mine. Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt. Sau să avem timp separat. Și atunci, faptul că avem puterea să construim împreună ceva pentru familia noastră și pentru copiii noștri, eu cred că e mai puternic decât să muncim fiecare separat. Și chiar funcționăm bine așa”, a mărturisit Chef Dumitrescu, conform .

Cum este noul sezon MasterChef

Dumitrescu consideră că sezonul 10 din MasterChef este cel mai bun: „La fiecare proiect pe care îl lansezi, toți zic că e cel mai bun. Se vede că e cel mai bun de până acum, din toate cele 10 sezoane”.

Cât despre concurenți, chef-ul spune că sunt „speciali” și știu să gătească: „Nu e vorba neapărat de calitatea preparatelor.Sunt foarte acolo, sunt foarte prezenți. Știu să gătească bine. Și pe lângă asta sunt și “plăcubili”. Adică, ori îi urăști, ori îi iubești, e simplu aici”.

Preferatul lui Dumitrescu

În cadrul acestui sezon, Dumitrescu mărturisește că a avut un preferat: Șmuță.

„Eu am avut un preferat, să zicem, pe Șmuță. Mi-a plăcut foarte mult de Șmuță. Mi-a plăcut stilul lui, cum e el. Mi-a mai plăcut foarte mult de Horia de la Câmpina, să-l vedeți în main kitchen. Nu vă dau prea multe spoilere, dar gătea foarte mult și după aceea a început să gătească foarte minimalist. A reușit să evolueze acolo unde i-am cerut noi, unde încercăm noi să-l cizelăm”, a spus el.

Ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost faptul că „reușea să depășească momentele corect”, a mărturisit Florin Dumitrescu.

„Zilnic fur”

Întrebat dacă a „furat” vreodată o idee, Dumitrescu a spus că o face zilnic. Nu există idei de mâncare gândite de la A la Z.

„Zilnic fur. Pentru că nu poți să zici că ai inventat tu ceva de la A-Z, nu? Nu poți să zici că ai inventat carbonara. Nu e, aia e inspirație. Ce mi-a plăcut mie foarte tare sezonul ăsta a fost o doamnă care a făcut o supă de ceapă care a fost la nivel de plăcintă. Foarte bună. Foarte mișto. Aia mi s-a părut senzațională”, a mărturisit acesta.

Cea mai grea provocare de-a lungul carierei

Florin Dumitrescu a vorbit și despre cea mai grea provocare pe care a avut-o de-a lungul carierei. Este vorba despre o nuntă. Acolo a fost nevoit să gătească pentru peste 800-900 de invitați.

„Încă nu mi-am revenit după o zi de muncă unde am gătit pentru vreo 800-900 de invitați la o nuntă în Negrești. Asta pentru mine a fost cea mai mare provocare să gătesc fine dining pentru 800-900 de persoane cu 80 de bucătări. Cu ingrediente naturale, nimic congelat, nimic pregătit de dinainte”, a mărturisit el.