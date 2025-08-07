B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”

Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”

B1.ro
07 aug. 2025, 19:08
Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
Sursa Foto: Facebook/ Chef Florin Dumitrescu

Pentru Florin Dumitrescu, vacanța nu a venit doar cu relaxare, ci și cu un nou look. Cheful bucătar nu a făcut un secret din schimbarea sa, ci a împărtășit-o cu fanii săi de pe rețelele de socializare.

Cuprins:

  1. Ce schimbare de look și-a făcut chef Florin Dumitrescu
  2. Ce a spus soția lui Florin Dumitrescu despre noua apariție a chefului

Ce schimbare de look și-a făcut chef Florin Dumitrescu

Postarea lui Florin Dumitrescu a stârnit un val de reacții, așa că soția lui, Cristina, le-a cerut urmăritorilor de pe Instagram un favor: să-l convingă pe cheful bucătar să revină la înfățișarea de dinainte.

Florin Dumitrescu a dat barba la schimb pe… mustață. Deși soția nu a fost deloc încântată, cheful pare hotărât să nu renunțe prea curând la noul look.

„Noul look pentru următoarele zece zile. Deja e tragedie în casă, se cer petiții, sunt amenințat cu preșul, dar eu tot nu mă las. În numele tuturor bărbaților care își cer dreptul la mustață, zic: țineți mustața sus!”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram, potrivit Click!.

 

Ce a spus soția lui Florin Dumitrescu despre noua apariție a chefului

Atât soția chefului bucătar, cât și fiicele acestuia, au declarat războiu noului look al lui Florin Dumitrescu. Când a observat că rugămințile și amenințările sunt în zadar, Cristina a lansat o „petiție” online pentru a-și convinge soțul să renunțe la mustață. 76% dintre cei care au răspuns au fost de acord că vechiul look îl avantaja mai mult pe chef, în timp ce 24% au fost de partea lui Florin.

„Sunt într-o situație disperată și nu știm cum să scăpăm de Pablito. Vreau să apelez la voi să mă ajutați pentru că și fetele și eu suntem într-o situație gravă. Acea mustață nu se dă jos de la sine și el nu vrea să o dea jos sub nicio formă. N-am făcut asta niciodată, așa că, apelez la voi, am nevoie de ajutorul vostru să scăpăm. Vă rog, haideți să facem o petiție să dăm mustața jos. Ajutor! Deja îmi e rușine să ies pe plajă cu el”, a spus Cristina pe Instagram.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Externe
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Monden
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Monden
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Monden
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Monden
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
Monden
Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
Mircea Radu a dezvăluit cum a ajuns să prezinte emisiunea „Din Dragoste”
Monden
Mircea Radu a dezvăluit cum a ajuns să prezinte emisiunea „Din Dragoste”
Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model
Monden
Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model
Ce revelație a avut Theo Rose după ce și-a aflat cifra destinului. „Mă simt importantă”
Monden
Ce revelație a avut Theo Rose după ce și-a aflat cifra destinului. „Mă simt importantă”
Șerban Huidu, pus la zid după ce a ironizat ispitele de la Insula Iubirii. „Fii recunoscător că ești în libertate și stai în banca ta”
Monden
Șerban Huidu, pus la zid după ce a ironizat ispitele de la Insula Iubirii. „Fii recunoscător că ești în libertate și stai în banca ta”
Ultima oră
19:18 - Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
19:06 - Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
18:52 - Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
18:49 - România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
18:44 - „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
18:37 - Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
18:35 - Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
18:19 - Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
18:10 - Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
18:02 - Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?