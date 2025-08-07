Pentru Florin Dumitrescu, vacanța nu a venit doar cu relaxare, ci și cu un nou look. Cheful bucătar nu a făcut un secret din schimbarea sa, ci a împărtășit-o cu fanii săi de pe rețelele de socializare.

Postarea lui Florin Dumitrescu a stârnit un val de reacții, așa că soția lui, Cristina, le-a cerut urmăritorilor de pe Instagram un favor: să-l convingă pe cheful bucătar să revină la înfățișarea de dinainte.

Florin Dumitrescu a dat barba la schimb pe… . Deși nu a fost deloc încântată, cheful pare hotărât să nu renunțe prea curând la noul look.

„Noul look pentru următoarele zece zile. Deja e tragedie în casă, se cer petiții, sunt amenințat cu preșul, dar eu tot nu mă las. În numele tuturor bărbaților care își cer dreptul la mustață, zic: țineți mustața sus!”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram, potrivit .

Ce a spus soția lui Florin Dumitrescu despre noua apariție a chefului

Atât soția chefului bucătar, cât și fiicele acestuia, au declarat războiu noului look al lui Florin Dumitrescu. Când a observat că rugămințile și amenințările sunt în zadar, Cristina a lansat o „petiție” online pentru a-și convinge soțul să renunțe la mustață. 76% dintre cei care au răspuns au fost de acord că vechiul look îl avantaja mai mult pe chef, în timp ce 24% au fost de partea lui Florin.

„Sunt într-o situație disperată și nu știm cum să scăpăm de Pablito. Vreau să apelez la voi să mă ajutați pentru că și fetele și eu suntem într-o situație gravă. Acea mustață nu se dă jos de la sine și el nu vrea să o dea jos sub nicio formă. N-am făcut asta niciodată, așa că, apelez la voi, am nevoie de ajutorul vostru să scăpăm. Vă rog, haideți să facem o petiție să dăm mustața jos. Ajutor! Deja îmi e rușine să ies pe plajă cu el”, a spus Cristina pe Instagram.