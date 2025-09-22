Florin Ristei a vorbit despre pe care o are cu său, Dan. Acesta a mărturisit că nu se văd foarte des din cauza distanței, însă atunci când o fac vorbesc ore întregi. Pasiunile comune îi conectează.

Ce spune Ristei

Întrebat de fratele său, Dan, Ristei a răspuns: „Ne vedem rar, că el e în Galați, iar eu tot umblu. Dar când ne vedem, vorbim ore întregi despre sunet, echipamente, ce mai apare nou, ce și-a mai luat fiecare. Am avut tot timpul pasiuni comune, iar relația noastră e ca un mix bun: n-ai nevoie să o dai la maximum ca să știi că sună bine”, conform

„În copilărie? Eu îl vedeam ca pe fratele ăla cool, cu gașcă de prieteni, cu chitară, casete și trupă în garaj. M-a inspirat mult, fără să-mi zică vreodată „fă ca mine”. L-am urmărit, am furat tot ce-am putut de la el și așa am învățat”, a adăugat el.

Cei doi au participat la emisiunea „Asia Express” împreună, în urmă cu câțiva ani.

Ce au spus despre „Asia Express”

Cei doi frați au fost pe „Drumul Comorilor”. După ce Florin și Dan au părăsit emisiunea Asia Express, Florin a transmis un mesaj. Eliminarea lor a fost șocantă pentru mulți care îi vedeau câștigători.

„Am stat cu sufletul la gura si asta seara, la emisiune, sperand, totusi, ca nu plecam noi acasa. Nu aveti cum sa intelegeti emotiile pe care le-am trait. Nu s-a legat nimic in ziua respectiva si a fost de-ajuns o singura zi proasta care sa ne trimita acasa. Asta e farmecul showului, ca e atat de imprevizibil. Asa competitiv cum sunt, nu-mi pare rau ca n-am castigat. Imi pare rau doar ca n-am putut sa ma joc pana la capat. Pentru mine Asia Express a fost mai mult decat o emisiune. A fost cea mai tare experienta de viata de pana acum. E unul dintre putinele show-uri tv in care m-am dedicat 100%. Vreau sa-i aplaudati si sa le multumim impreuna tuturor echipelor, productiei, cameramanilor si reporterilor. Si sa nu uit: am cel mai tare frate! Asia Express continua. Din pacate, fara noi”, declarase acesta, la momentul respectiv.

„Dacă mi-e ceva…mi-e foame. Aș mânca și o bucată de lemn și aș fi în stare să mor pentru o felie de pâine cu icre. Eu sunt un gurmand, un super pofticios, nici nu pot să mă mai gândesc la mâncare…”, a mai declarat Florin.

„Sincer, eu eram pregătit pentru asta. Praf, căldură și teroare psihică. Asta am găsit aici!”, a spus Dan.

„Căldura de aici e însă diferită față de cea de acasă pentru că umiditatea este foarte mare și soarele arde îngrozitor. În 4 zile mi s-au luat două rânduri de cruste de pe nas și de frunte. Arătam exact ca un pui prăjit’, a mai adăugat Florin.

Cum l-a ajutat emisiunea pe Florin

Florin Ristei spunea că este mai timid și se temea de autostop. Cu toate acestea, febra competiției a fost atât de puternică încât a uitat de tot.

„Mie mi-e rușine să cer lucruri și credeam că voi fi incapabil să opresc vreo mașină. Ei bine, acum am dezvoltat chiar și o tehnică și aproape mă arunc în fața lor ca să ne ia și pe noi. Am făcut aici lucruri pe care nu credeam să le fac vreodată. Am intrat peste niște oameni în casă doar pentru că aveau mașină parcată în fața porții și noi aveam mare nevoie de transport”, a povestit el.

Muzica, iubită în familia Ristei

În familia lui Florin, toți au sau au avut conexiuni cu muzica, mărturisește artistul. El spune că este ultimul care a „preluat ștafeta”.

„E mai corect să zicem că muzica venea de pe linia mamei. Bunica avea voce, un unchi cânta cu vioara, mama și-ar fi dorit și ea să cânte, dar s-a făcut profesoară, frate-meu a cântat și el de mic, iar eu am preluat ștafeta ultimul. Tata n-a cântat niciodată, dar are ritm, bate corect din picior la orice concert și țin minte că dansează forță. Deci da, am crescut și cu drag de muzică pe lângă mine”, a mărturisit acesta.