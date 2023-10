Florin Salam, mesaj după ce s-a speculat că a fost arestat. Acesta a lămurit situația

S-a zvonit că a fost arestat, dar manelistul a lămurit situația.

Este Salam la închisoare sau nu

În mediul online au apărut mai multe poze cu el în închisoare, fiind arestat după ce a fost prins că a consumat substanțe interzise în timpul evenimentelor și nu numai, conform

Costeluș de la Clejani a mai spus și el câteva ceva despre aceste speculații și a zis într-un videoclip de pe TikTok că a auzit de la cineva că Salam a fost arestat.

Dar, după câteva ore de la declarațiile acestuia, Salam a făcut o postare în care a lămurit situația și a spus că nu are astfel de probleme.

„Vă iubesc oamenii mei, nu am fost arestat și nu am pățit nimic… nu mai ascultați prostii…”, a transmis Florin Salam, în urma cu puțin timp, pe pagina lui de Facebook.

Conflictul dintre Salam și Costeluș de la Clejani

Între Costeluș de la Clejani și avut loc un conflict la finalul anului trecut, după ce acesta din urma a fost amenințat că I se va ucide familia. Dar, el și fiica sa, Betty, ar fi depus plângere la Poliție împotriva lui Costeluș.

„La data de 20 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că a primit amenințări din partea unui bărbat, prin intermediul unei rețele de socializare.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.