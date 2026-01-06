Fost șef ANAF, pe urmele Cristelei Georgescu și ale Ancăi Alexandrescu. Imagini inedite cu Lucian Heiuș (VIDEO)

Lucian Heiuș, fost președinte al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare făcând baie în zăpadă.

Lucian Heiuș, pe urmele Cristelei

În imaginile postate, Lucian Heiuș este surprins pe întuneric, aruncându-se în zăpadă, îmbrăcat sumar, doar cu șort. În timp ce se filmează, acesta spune:

„Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte”.

În descrierea clipului publicat pe Facebook, vicepreședintele Curții de Conturi a descris și contextul în care a fost realizată filmarea:

„Dimineața, după două zile fără energie electrică”.

Fostul șef al ANAF nu e singurul care s-a filmat făcând baie în zăpadă. Anul trecut, soția lui Călin Georgescu, , ne explica cum să faci să nu „ți-o ia mintea razna” tot dezbrăcată prin zăpadă.

Imediat după, a apărut în aceeași ipostază și susținătoarea și admiratoarea lui Georgescu, .