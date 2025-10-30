Uneori, vacanțele se pot transforma în adevărate coșmaruri, mai ales atunci simți că viața îți e pusă în pericol. O fostă prezentatoare TV a povestit, pe rețelele de socializare, cum a fost urmărită pe străzile din Roma și a fost la un pas să fie jefuită.

Cum a reușit fosta prezentatoare TV să gestioneze incidentul din Roma

În cea mai recentă postare a sa de pe Instagram, Maria Iordănescu, o fostă prezentatoare de știri, a povestit o experiență înfricoșătoare trăită în vacanță, în Roma. În timp ce se plimba pe străzile capitalei italiene, soțul Mariei a observat că doi bărbați îi urmăreau. Cuplul, dar și cei doi presupuși hoți, au început o cursă în care adrenalina a fost la cote maxime.

„Am fost urmăriți, despre asta este vorba. Urma să fim jefuiți în Roma, sunt ferm convinsă de treaba asta. Înainte de a ne da cu părerea, sunt o persoană foarte precaută. Am foarte mare grijă cum umblu pe stradă, în ce zone circul. Și cu toate astea, nu știu cum s-a întâmplat…

Anul trecut pe vremea aceasta chiar am fost jefuită, tot în Italia […]. La un moment dat, soțul meu a simțit cum în spatele nostru se plimbă cineva de ceva timp, erau doi bărbați. Erau foarte apropiați de noi, soțul meu m-a tras de mână și mi-a spus să traversăm strada. Am traversat prin mijlocul drumului, am ajuns pe partea cealaltă a străzii și ne-am strecurat printre oameni”, a povestit Maria pe .

Pentru că nici această mișcare nu i-a ajutat să scape de bărbații care îi urmăreau, cuplul a intrat într-un magazin, unde, de asemenea, au fost urmați. Au reușit să își facă pierdută urma abia după ce, părăsind și magazinul, au intrat într-un hotel și au comandat un uber care să îi ducă mai departe de acea zonă.

Ce spune Maria Iordănescu despre țările din Vest

Din fericire, vedeta și soțul ei au reușit să scape nevătămați și fără pagube materiale, însă spaima pe care au simțit-o în acele momente va rămâne în amintirea lor.

Maria Iordănescu a încercat să tragă un semnal de alarmă pentru toți cei care au în plan o în vestul Europei, apreciind că România este o țară mult mai sigură.

„Eram super crispați, super speriați, cel puțin eu, soțul a reușit să își păstreze calmul, să gândească limpede și să acționeze, ceea ce pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Eu m-am conformat ideilor lui și astfel am ieșit bine din situația asta. Pe mine m-a traumatizat, am fost în alertă ore în șir, pentru că nu era prima dată.

Am ales să împărtășesc pentru că rata criminalității este super mare. E clar că nu suntem în siguranță. Din punctul meu de vedere, trăim într-o țară mult mai sigură decât ce se întâmplă în Vest”, a adăugat Maria.

„Lumea este, fără doar și poate, o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim. Și ție ți se poate întâmpla, oricând”, a scris vedeta în descrierea postării.