Fostul solist Oasis, Liam Gallagher, despre noua piesă Beatles – Now And Then, realizată cu ajutorul AI: „Incredibilă, biblică, celestă, sfâșietoare și încântătoare, în același timp”

, a fost lansată joi (2 noiembrie) cu mulți fani ai trupei arătându-se emoționați și entuziasmați de proiect. Fostul solist Oasis, se pare, se numără printre aceștia și a lăudat piesa, care conține vocea regretatului John Lennon, chitara regretatului George Harrison, precum și bas, chitară și pian folosite de Paul McCartney și tobele lui Ringo Starr.

Incredibilă, biblică, celestă, sfâșietoare și încântătoare, în același timp

în 1995, pentru prima dată să adauge muzică la demo-ul deja înregistrat la sfârșitul anilor ’70 de către Lennon, ca parte a proiectului Anthology.

Însă, bucata vocală înregistrată de John era de foarte proastă calitate și proiectul a fost abandonat. La începutul acestui an, piesa a fost terminată datorită tehnologiei AI care a putut extrage vocea din tot zgomotul de fundal ambiental.

Liam Gallagher le-a spus celor 3,6 milioane de urmăritori ai săi de pe X: „Piesa e absolut incredibilă, biblică, celestă, sfâșietoare și încântătoare, în același timp, să trăiască The Beatles”.



Piesa a fost lansată în toată lumea la ora 14:00 GMT, joi, 2 noiembrie și există o serie de formate în ediție limitată pentru precomanda în magazinul oficial Beatles.

McCartney spune despre cântec: „Acolo era vocea lui John, limpede, clară. Este destul de emotionant. Și toți cântăm, este o înregistrare autentică Beatles. În 2023, să lucrez în continuare la muzica Beatles și să lansăm o nouă melodie pe care publicul nu a auzit-o, cred că este un lucru cel puțin interesant.”

Ringo a spus: „A fost de parcă l-am fi avut alături de noi, în aceeași încăpere, așa că a fost foarte emoționant pentru noi toți. Parcă era și John acolo”.

Un videoclip pentru Now And Then va fi lansat vineri, 3 noiembrie, în regia lui Peter Jackson

Peter Jackson a explicat despre videoclipul care urmează să fie lansat: „Lipsa imaginilor adecvate mă îngrijorează. A trebuit să folosim o mulțime de înregistrări rare și nemaivăzute. Nu părea să existe nimic, care să-i arate pe Paul, George și Ringo lucrând la Now And Then în 1995…

Nu există prea multe filmări cu John la mijlocul anilor șaptezeci, când a scris demo-ul… Și nici măcar nu au filmat vreun video care să-i arate pe Paul și Ringo lucrând la cântec anul trecut.

Liam Gallagher – care și-a numit primul fiu Lennon după John Lennon de la The Beatles – a avut reacții bune la postarea despre Now and Then, cântecul fiind foarte lăudat online.

Un fan a scris: „O, Doamne! O piesă Beatles a fost lansată în 2023! Este atât de suprarealist, sună de parcă toți sunt încă aici cu noi și s-ar fi reunit!”

Alții au numit-o „frumoasă”, au dezvăluit că au fost emoționați până la lacrimi, iar altul a exclamat: „Crăciunul a venit devreme”.

Vorbind despre scurtmetrajul lui Peter Jackson, un altul a țâșnit: „Wow. Acest mic documentar de 12 minute „making of” mi-a tăiat respirația de mai multe ori. Puterea acestor patru oameni și muzica pe care ne-au oferit-o! Mulțumesc.”



Un film de 12 minute Now And Then – The Last Beatles Song a avut premiera pe 1 noiembrie, în el se explică procedeul folosit în realizarea piesei. Scris și regizat de Oliver Murray, clipul include filmări și comentarii exclusive de la Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon și Peter Jackson.