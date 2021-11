Francesco Paglieri de la Asia Express, cu inima frântă: „Eu sunt singur de un an și ceva”

Cel de-al patrulea sezon al emisiunii Asia Express vine cu surprize neașteptate. Se pare că participanții au început să construiască viața amoroasă.

Ce se întâmplă cu Francesco Paglieri

Sunt multe zvonuri care spun că Francesco Paglieri și Maria Speranță au o relație amoroasă. Cei doi au format o echipă în cel de-al șaptelea episod și au cinat împreună.

Internauții se bucură de relația concurenților și speră că Francesco Paglieri și-a găsit jumătatea pe platoul showului.

„Cred că Maria este cel mai smart concurent din această emisiune. Îmi place că se descurcă mereu cu zâmbetul pe buze. Din cauza conjuncturii în care ne aflăm, ne este greu să ne gândim acum la relație”, spune tânărul.

La rândul său, Maria Speranță spune că se concentrează mult pe probele concursului și nu poate să se gândească la o eventuală relație.

Francesco Paglieri suferă din cauza Mariei Speranță

Concurenta nu știe ce se va întâmpla în viitor, dar, momentan, este așteptată de altcineva.

„Este un început foarte frumos de prietenie, nu știm ce se va întâmpla mai departe. Pe amândoi ne așteaptă acasă oameni, prieteni, iubiți, familie”, spune Maria Speranța pentru Antena 1.

Spre dezamăgire lui Francesco Paglieri, tânăra e ocupată și este implicată în altă relație. Concurentul nu mai speră la reciprocitate. Acesta este singur de un an și ceva.

„Eu sunt singur de un an și ceva. Am mai vorbit între noi și am aflat că Maria este ‘ocupată’ cumva”, a mărturisit Francesco Paglieri.