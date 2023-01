Gabriela Cristea a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine”

Gabriela Cristea a ajuns în repetate rânduri, în ultimul an, pe mâna medicilor.

Acum a venit momentul ca soția lui Tavi Clonda să mărturisească cu ce probleme se confruntă. Se pare că nu a fost vorba doar de o epuizare emoțională

Gabriela Cristea, probleme de sănătate

Gabriela Cristea este, de foarte mulți ani, prezentatoare la diferite emisiuni. În trecut, se ocupa de producția „Te vreau lângă mine”, loc în care a devenit . În prezent, este prezentatoarea emisiunii „Mireasa: Capriciile iubirii”.

De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a reușit să câștige simpatia publicului, vedeta având o mulțime de fani care o urmăresc pe rețelele de socializare și care își făceau griji pentru ea, văzând că ajunge atât de des pe mâinile medicilor.

Zilele acestea, Gabriela Cristea a explicat, în cadrul unui interviu, cu ce probleme de ordin medical se confruntă. Afecțiunea de care suferă vedeta nu-i dă pace mai ales în momentele în care imunitatea sa este scăzută.

Cu ce probleme se confruntă prezentatoarea

Prezentatoarea de la „Mireasa: Capriciile iubirii” a dezvăluit că suferă de o infecție care recidivează de fiecare dată când sistemul său imunitar este slăbit. Pentru a încerca să evite această situație neplăcută, vedeta are un regim alimentar sănătos și ia vitamine.

„Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – , se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade.

Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau”, a explicat Gabriela Cristea, potrivit .