Imediat după nuntă, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță / Ce destinație au ales cei doi

Recent, , iar imediat după au plecat într-o vacanță. Cei doi proaspăt căsătoriți au ales să distreze alături de fiul lor, Tiago. Familia Oțil a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare din concediul de la malul Mării Negre, motiv pentru care credem că se distrează pe cinste.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, vacanță pe litoralul românesc, după cel mai important eveniment din viața lor

sunt împreună de mai mulți ani și au un copil, pe Tiago, care va împlini, peste doar o lună, vârsta de doi ani. Cei doi s-au cununat civil pe 15 mai 2021, iar la doi ani distanță și-au unit sufletele și în fața lui Dumnezeu.

Vezi această postare pe Instagram

Pentru a marca momentul în care a ajuns ginere, a ținut un discurs destul de comic.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil, potrivit .