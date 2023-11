Gabriela și Dani Oțil au plecat în luna de miere / Ce destinație au ales

Gabriela și Dani Oțil au ales o destinație de vis pentru a-și petrece luna de miere. Cei doi au plecat singuri, fără să fie însoțiți de micuțul Tiago și se vor bucura de momente împreună, scrie .

Gabriela și Dani Oțil își petrec luna de miere în destinația preferată a românilor

După ce au avut parte de o nuntă de vis, unde au strălucit, Gabriela și Dani Oțil au decis că au nevoie de o vacanță, unde să se bucure de briza mării.

Prezentatorul de la Neatza și soția sa au plecat în luna de miere în Grecia, una dintre destinațiile preferate de români. Ei se pot bucura de marea limpede, dar și de apusuri superbe de soare.

le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare că își dorește ca vacanța să fie una cât se poate de relaxantă și să se odihnească pentru a-și încărca bateriile în urma numeroaselor evenimente întâmplate.

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela Oțil.