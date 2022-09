Gigi Becali a câștigat procesul cu Poliția Română. Latifundiarul din Pipera rămâne cu permisul de conducere

Gigi Becali a câștigat procesul cu Poliția Rutieră, după ce, la începutul lunii mai a anului trecut, i-a fost luat permisul de conducere în Argeș. Patronul FCSB a fost depistat de radar cu viteza de 106 km/h, iar în urma evenimentului acesta s-a ales cu o amendă de 1.300 de lei de nu mai puțin de trei luni, potrivit Poliției Române.

În momentul în care Gigi Becali a fost surprins de radar, acesta se grăbea să ajungă la înmormântarea părintelui Daniil și se afla pe DN7 (între Pitești și Vâlcea). Se pare că magistrații de la Tribunalul Argeș i-au admis apelul făcut și au anulat procesul verbal prin care era constatată contravenția făcută în 2021.

„Admite apelul. Schimbă sentința, în sensul că admite plângerea și anulează procesul-verbal contestat. Definitivă”, se arată în minuta instanței cu privire la cazul lui Gigi Becali, potrivit gandul.ro.

De asemenea, avocații lui Gigi Becali și-au bazat argumentația câștigătoare pe faptul că „nu există nicio înregistrare, nici măcar o imagine în care să poată fi identificat, fără echivoc, ”.

„Procesul-verbal este nul de drept, doarece a fost întocmit cu încălcarea art. 16 alin.1 din OG 2/2001 aprobată prin Legea ########, în sensul că, în in conformitate cu articolul amintit mai sus, in procesul-verbal de contravenţie trebuie arătat locul exact al încheierii procesului verbal.

Astfel, agentul constatator nu a consemnat drumul si localitatea unde a fost încheiat procesul verbal in mod corect, iar articolul 16 alin. 1 din O.G. 2/2001 prevede ca trebuie în mod obligatoriu consemnat locul in care a fost încheiat, ceea ce face ca procesul verbal sa fie nul de drept, deoarece agentul constatator a menţionat ca fiind DN7- Valea Ursului, dar de fapt este o eroare deoarece in localitatea Valea Ursului -Argeş nu exista DN ci este Drum European 81, asa cum apare si pe indicator conform foto anexată.

În consecinţă, a solicitat admiterea apelului şi schimbarea în tot a sentinţei, în sensul admiterii plângerii şi anulării procesului-verbal sancţionator, iar în subsidiar a solicitat înlăturarea sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce. În drept, a invocat prevederile art. 466 şi urm. C. proc. civ., O.U.G. 2/2001. Prin întâmpinarea formulată, intimatul a invocat excepţia tardivităţii apelului, iar în subsidiar a solicitat respingerea acestuia, ca nefondat”.

Cum și-a păstrat patronul FCSB permisul de conducere

Gigi Becali pe care a adoptat-o în acest proces. Acesta s-a folosit de faptul că radarul l-a surprins cu viteza ilegală chiar în momentul în care depășea o mașină.

Potrivit acestuia, înainte de a se angaja în depășire avea o viteză de doar 58 de km/oră, adică foarte puțin peste limita legală. Totodată, în filmarea poliției numărul mașinii lui nu era vizibil, acesta fiind un nou argument în favoarea afaceristului.

„Bravo! E cel mai bun lucru, am scăpat de belele. Stăteam acum vreo două, trei luni fără permis. Dar, dacă nu câștigam, făceam procedurile acelea să dau examenul și îmi luam permisul după 30 de zile. Au mai fost sentințe date în cazuri ca ale mele și s-a aplicat practica judiciară. Nu se vedea numărul la mașină, iar atunci nu era probă. Am cerut filmul și nu se vedea numărul. Mi-au zis că asta e mașina, dar nu se cunoaște. Le-am explicat că dacă nu se cunoaște atunci nu există… Legea e unitară, e hotărâre clară, dacă nu se vede numărul, nu e probă.

Să îți mai zic ceva: eu eram în depășire. Cică aveam 106. Dar sunt alte hotărâri în care, cu 103, nu s-a luat în seamă, că e depășită cu puțin viteza. Dar eu eram în depășire. Polițiștii în tot filmul vorbesc de 58 de km/h, dar când eram în depășire, logic, nu pot să o depășesc cu 100 dacă merge cu 99. Trebuie să o calc puțin. Mie nu îmi place viteza, oricum”, declara Gigi Becali în urmă cu câteva luni, potrivit .

S-a decis anularea sancțiunii

Judecătoria Călărași, unde s-a judecat procesul, a dispus anularea procesului verbal de contravenție pe motiv că în imaginile suprinse de radar al mașinii surprinse circulând cu aproape 200 km/h, potrivit sursei citate.

„Instanţa constată, precum reiese din vizionarea înregistrării video efectuate cu aparatul radar, pe întreg parcursul surprinderii autovehiculului menţionat în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, că nu este vizibil numărul acestuia de înmatriculare, astfel încât nu se poate stabili în mod cert dacă autoturismul surprins de către agentul constatator la data de 30.05.2020, ora 14:00, că se deplasa cu viteza de 198 km/oră este cel condus de către petent”, se arată în sentinţa Judecătoriei Călăraşi.