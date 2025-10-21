B1 Inregistrari!
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 11:11
Sursa foto: Instagram/ ginapistol
Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii „MasterChef”, a mărturisit că se înțelege bine cu toți cei trei chefi (Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu), însă de unul dintre aceștia se simte mai apropiată. Este vorba despre Florin Dumitrescu. Iată care este motivul, de fapt!

„Am petrecut mai mult timp împreună”

Gina a mărturisit că se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu, însă precizează că ține enorm de mult la toți cei trei bucătari, conform Viva.

„Îi iubesc pe toți chefii, asta vreau să subliniez în primul rând, dar cred că cel mai mult mă asemăn cu Florin. Am petrecut mai mult timp împreună, Josephine le iubește pe fetele lui, pe Ava și pe Mia, iar ele o iubesc pe ea”, a mărturisit Gina Pistol.

De asemenea, Gina Pistol este prietenă bună cu soția lui Florin Dumitrescu, Cristina.

„Și eu cu Cristina avem o relație foarte bună, suntem pe aceeași lungime de undă. Noi ne vizităm des, cu familiile, mai facem un grătar. Ne-am conectat foarte frumos”, a mai spus prezentatoarea TV.

Noul sezon MasteChef, plin de surprize

Gina Pistol a vorbit și despre noul sezon MasterChef. Ea a dezvăluit că este plin de surprize plăcute, cu tot mai mult umor și situații imprevizibile.

Totodată, ea a mai menționat că cei trei chefi au fost mai duri cu concurenții și „i-au cam certat”.

„Sezonul ăsta este efervescent, funny, dinamic, imprevizibil și de nota 10. În sezonul acesta, chefii parcă au fost totuși puțin mai duri cu concurenții, i-au cam certat…”, a spus prezentatoarea TV.

Cu toate acestea, ea a fost acolo cu o îmbrățișare pentru fiecare concurent certat de bucătari.

„A fost pe bună dreptate însă, că nu au fost atenți, dar le-am ținut apărarea și i-am îmbrățișat pe toți, pentru că mă atașez de ei. Îmi sunt dragi și sunt foarte…iubibili”, a adăugat aceasta.

