B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”

Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”

Traian Avarvarei
03 oct. 2025, 16:43
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult? Manelistul a făcut o dezvăluire incredibilă. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Florin Salam despre lupta cu dependența de droguri
  2. Ce a spus Florin Salam despre greutățile celebrității
  3. Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur eveniment

Florin Salam a vorbit despre celebritate și lupta cu dependența de droguri. Manelistul mai are trei luni de tratament și spune că deja se simte ca nou și îi mulțumește lui Dumnezeu că l-a salvat. Salam a mai afirmat că de acum trăiește ca un om normal, în ciuda expunerii sale publice.

Ce a spus Florin Salam despre lupta cu dependența de droguri

Întrebat cum se simte acum, manelistul a răspuns: „Bine, din ce în ce mai bine, mulțumim lui Dumnezeu!”.

„Mai am trei luni de tratament și sunt ca un om nou-născut. Nu mai cuvinte decât să spun: ”Doamne, îți mulțumesc!” (își face cruce de mai multe ori) Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat din nou viață să trăiesc ca un om normal, cu picioarele pe pământ și mintea întreagă!””, a continuat Florin Salam, cu lacrimi în ochi.

El a spus apoi că tratamentul pe care îl ia „te ține departe de toate prostiile lumii, ești ca un om care te trezești și tot ce înseamnă trăit de partea lui Dumnezeu doar asta se întâmplă, nu mai ai voie să faci exact ce face rău omului, iar eu merg pe drumul ăsta. Eu spun ”Doamne, ferește-mă de tot ce e rău!” și Dumnezeu mă ferește și m-a ferit”.

Ce a spus Florin Salam despre greutățile celebrității

„De regretat, dacă aș spune că nu regret, e fals. Eu dacă n-aș fi greșit până în vârsta asta, poate greșeam de acum încolo 15-20 de ani și nu știu dacă mai aveam putere să-mi revin ca acum. Eu acum, după toate greșelile pe care le-am făcut în viață din cauza meseriei, succesului, să zicem, stresului, a nebuniei, am intrat în multe din astea, viață din asta de artist de Hollywood. Dar eu de acum trăiesc ca un om normal și e bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în urmă, ca de acum să trăiesc ca un om normal. Am avut timp să le văd pe toate”, a mai afirmat Florin Salam, ajuns la vârsta de 46 de ani.

Manelistul a mai zis că „celebritatea e grea, dar e bună că evoluezi”.

Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur eveniment

Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am cântat odată 11 ore fără să mă opresc”, a răspuns el.

„Nici la toaletă n-am fost și cineva de la petrecere de acolo spunea: ”mai faci și mie o melodie?” După 11 ore, când eu trebuia să cânt vreo 3 – 4. Și-am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi, dar știi ce mi-a zis un prieten adevărat? ”Băi, te îneci ca țiganul la mal? Ai rezistat atât și nu mai reziști o melodie?” Și ce crezi? După alea 11 ore, am mai cântat până a zis el ”gata, mă!”. Ce crezi? Direct la spital!”, și-a amintit manelistul, într-un interviu pentru Antena Stars.

Florin Salam a zis pe final că el e, totuși, un om modest: „Îți cânt cu un dolar la fel cum ți-aș cânta cu un milion de dolari. La fel sau poate un pic mai bine, că nu mă deranjezi”.

Tags:
Citește și...
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Monden
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Monden
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Monden
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Monden
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Monden
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Monden
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Monden
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Monden
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Monden
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Ultima oră
16:51 - Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:37 - Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
15:59 - Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
15:57 - Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
15:54 - Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
15:48 - Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
15:42 - Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
15:27 - Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
15:15 - Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)