Florin Salam a vorbit despre celebritate și lupta cu . Manelistul mai are trei luni de tratament și spune că deja se simte ca nou și îi mulțumește lui Dumnezeu că l-a salvat. Salam a mai afirmat că de acum trăiește ca un om normal, în ciuda expunerii sale publice.

Ce a spus Florin Salam despre lupta cu dependența de droguri

Întrebat cum se simte acum, manelistul a răspuns: „Bine, din ce în ce mai bine, mulțumim lui Dumnezeu!”.

„Mai am trei luni de tratament și sunt ca un om nou-născut. Nu mai cuvinte decât să spun: ”Doamne, îți mulțumesc!” (își face cruce de mai multe ori) Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat din nou viață să trăiesc ca un om normal, cu picioarele pe pământ și mintea întreagă!””, a continuat Florin Salam, cu lacrimi în ochi.

El a spus apoi că tratamentul pe care îl ia „te ține departe de toate , ești ca un om care te trezești și tot ce înseamnă trăit de partea lui Dumnezeu doar asta se întâmplă, nu mai ai voie să faci exact ce face rău omului, iar eu merg pe drumul ăsta. Eu spun ”Doamne, ferește-mă de tot !” și Dumnezeu mă ferește și m-a ferit”.

Ce a spus Florin Salam despre greutățile celebrității

„De regretat, dacă aș spune că nu regret, e fals. Eu dacă n-aș fi greșit până în vârsta asta, poate greșeam de acum încolo 15-20 de ani și nu știu dacă mai aveam putere să-mi revin ca acum. Eu acum, după toate greșelile pe care le-am făcut în viață din cauza meseriei, succesului, să zicem, stresului, a nebuniei, am intrat în multe din astea, viață din asta de artist de Hollywood. Dar eu de acum trăiesc ca un om normal și e bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în urmă, ca de acum să trăiesc ca un om normal. Am avut timp să le văd pe toate”, a mai afirmat Florin Salam, ajuns la vârsta de 46 de ani.

Manelistul a mai zis că „celebritatea e grea, dar e bună că evoluezi”.

Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur eveniment

Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am cântat odată 11 ore fără să mă opresc”, a răspuns el.

„Nici la toaletă n-am fost și cineva de la petrecere de acolo spunea: ”mai faci și mie o melodie?” După 11 ore, când eu trebuia să cânt vreo 3 – 4. Și-am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi, dar știi ce mi-a zis un prieten adevărat? ”Băi, te îneci ca țiganul la mal? Ai rezistat atât și nu mai reziști o melodie?” Și ce crezi? După alea 11 ore, am mai cântat până a zis el ”gata, mă!”. Ce crezi? Direct la spital!”, și-a amintit manelistul, într-un interviu pentru .

Florin Salam a zis pe final că el e, totuși, un om modest: „Îți cânt cu un dolar la fel cum ți-aș cânta cu un milion de dolari. La fel sau poate un pic mai bine, că nu mă deranjezi”.