Invitatul surpriză de la petrecerea Denisei Nechifor: Adrian Cristea. „Mă simt minunat!”

a dat o petrecere uriașă cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani și a invitat peste 100 de persoane care să îi fie alături la evenimentul important. Printre aceștia s-a numărat și fostul ei iubit, Adrian Criestea.

Petrecerea cu fast a Denisei Nechifor

serbat ziua de naștere, sâmbătă, iar prietenii și familia au fost alături de ea, scrie

De la petrecere nu a lipsit nici fostul ei iubit, Adrian Cristea, mai ales că a fost prezentă și fiica lor de 15 ani.

Denisa Nechifor a primit o mulțime de flori, a avut artificii care au fost date la miezul nopții, iar tortul a fost ca la o nuntă, cu patru etaje.

Vedeta a continuat petrecerea și ziua următoare

Vedeta a spus că s-a simțit foarte bine la petrecere și s-a bucurat să aibă atâtea persoane dragi alături de ea. Mai mult, a transmis că va mai avea o mica petrecere, dar doar în familie.

„Mă simt minunat! E o perioadă super frumoasă, nici nu mă așteptam să fie atât de frumoasă perioada asta de 40 de ani!

Am avut lângă mine oameni cu care am interacționat de-a lungul timpului. A venit familia mea și mă bucur foarte mult. Astăzi o să mai avem o mini petrecere, aseară la fel am avut un grătar, cu focuri de artificii.

Am închiriat o parte dintr-un club, până la urmă s-au strâns peste 100 de persoane. A fost și Rania cu mine, pentru prima dată la o petrecere într-un club, noaptea. Bineînțeles, a venit și tatăl ei, pe care eu l-am invitat.

Au fost prieteni de-ai mei de la Iași, prieteni din afara țării, din Germania, din Dubai. Am primit foarte multe flori. O să-mi fac și eu un cadou pe sufletul meu, pentru că în continuare am de gând să iau o pauză și să mă plimb foarte mult anul acesta”, a declarat Denisa Nechifor.

Adrian Cristea și Denisa Nechifor au fost împreună timp de nouă ani și au o fată de 15 ani. Cei doi s-a despărțit încă de când Denisa era însărcinată, dar au hotărât să rămână în relații bune de dragul fetei lor.