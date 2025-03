Ioana Ginghină, impresionantă de gestul făcut de iubitul fiicei sale atunci când s-au cunoscut. De ce a certat-o Ruxandra

și Ruxanda, fiica ei în vârstă de 17 ani, au o relație de invidiat, bazată pe sinceritate, suport și respect. Dacă actrița a fost deschisă cu fiica ei când a venit vorba despre noul ei partener de viață, Cristi Pitulice, cu care s-a și căsătorit în 2023, a venit și rândul Ruxandrei să arate aceeași deschidere față de mama ei.

Nu în urmă cu mult timp, Ruxandra le-a făcut cunoștință mamei sale și iubitului ei. Înainte de acest moment, Ioana Ginghină ar fi avut o reacție nepotrivită față de iubitului fiicei sale, lucru asupra căruia tânăra i-a atras atenția. Actrița a povestit amuzată întregul moment.

Potrivit Ioanei Ginghină, actrița a ajuns să îl cunoască oficial pe iubitul fiicei sale premiera unei piese de teatru. Înainte de acest moment, Ruxandra o certase pentru că s-ar fi uitat urât la băiat, când a mers să o ia pe tânără de la o întâlnire.

„L-am cunoscut când am avut premiera. Am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine. Și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț. Îl știam din vedere. Adică eu, când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea.

Chiar odată mi-a zis: «Mama, te-ai uitat urât»! Dar eu nu m-am uitat urât. Eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa, prin întuneric, cum era iarnă… Eu știu ce față am făcut? «Vai, l-ai speriat»! După aceea, dățile următoare, așa făceam, zâmbeam. E mai mare cu un an decât ea, sunt colegi de liceu”, a spus Ioana Ginghină, pentru .

Ioana Ginghină, despre relația dintre Ruxandra și Cristi Pitulice

În cadrul aceluiași interviu, Ioana Ginghină a vorbit și despre relația dintre Ruxandra, fiica ei și a lui Alexandru Papadopol, și actualul său soț, Cristi Pitulice. Chiar dacă legătura dintre Ruxandra și s-a răcit odată cu divorțul părinților, actrița susține că actualul său partener, Cristi Pitulice, a avut grijă ca adolescenta să nu simtă lipsa unui tată, acordând atenție nevoilor ei.

„Ce pot să spun este că apreciem amândouă mai mult apariția lui Cristi în viața noastră, pentru că apreciezi un om care o duce la școală zilnic, face lecții cu ea, se implică dacă mănâncă sau nu mănâncă. A fost acum răcită, cine a avut grijă? Lucrează mai mult de acasă și el a avut grijă 100% și cumva apreciem că, na, poate pe de o parte am pierdut, dar am câștigat mult mai mult pe altă parte. Și așa sunt eu construită, așa încerc să o construiesc și pe ea să vedem partea plină a paharului. Și viața e frumoasă. Totdeauna există un echilibru și atunci să ne mulțumim că dezechilibru vine din zona asta și poate nu sănătate, nu alte pierderi mai profunde”, a mai spus Ioana Ginghină.