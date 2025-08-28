Ioana Tufaru, de urgență la spital: „Aveam dureri mari!”. Ce s-a întâmplat

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu, a ajuns de la . Aceasta spune că avea „dureri groznice”.

Ce s-a întâmplat

Ce i-au spus medicii

Ioana Tufaru a fost nevoită să cheme Salvarea după ce a acuzat dureri „groaznice” de stomac.

„Am făcut o criză urâtă de stomac și am chemat Salvarea. Aveam dureri mari! Dureri groaznice de stomac, am chemat Salvarea, nu m-au internat. Am stat internată decât câteva ore până am făcut toate investigațiile, perfuzia, ecografia. Diagnosticul este că am gastrită. Mai trebuie să fac și o endoscopie să fim siguri”, a declarat Ioana Tufaru pentru Wowbiz.ro, citat de .

Medicii i-au recomandat Ioanei Tufaru un regim în care să evite mai multe alimente, precum lactatele sau carnea de porc.

„Eu mese regulate am, dar nu prea mănânc sănătos pentru că a mânca sănătos impune un stil de viață mai scump și nu-mi prea permit. Mi-au dat regim alimentar până fac endoscopia și mi-e foarte greu financiar să-l țin, dar încerc să respect pe cât se poate indicațiile medicilor”, a spus fiica Andei Călugăreanu.

„Ce am reușit și sunt foarte fericită… pentru mine o mare realizare și anume că nu mai beau suc de o săptămână. Nu e un regim strict. Evit prăjelile, carnea de porc, lactatele, nimic din ce cade greu sau poate fermenta în stomac. Dar da, în perioada asta îmi gătesc separat mie și separat lor până când fac endoscopia”, a adăugat ea.