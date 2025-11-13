B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi

Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 19:05
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Cuprins
  1. Ce spune Ioana Tufaru după moartea lui Horia Moculescu
  2. Ce amintire păstrează Ioana Tufaru din ultima lor întâlnire

Ioana Tufaru a reacționat cu profundă tristețe la vestea dispariției maestrului Horia Moculescu. Plecarea acestuia a întristat numeroase personalități ale lumii artistice, care și-au exprimat regretul pentru pierderea unui artist cu adevărat remarcabil.

Ce spune Ioana Tufaru după moartea lui Horia Moculescu

Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, provocând un val uriaș de tristețe. Vestea dispariției sale a readus în prim-plan amintiri puternice pentru Ioana Tufaru, care a vorbit deschis despre legătura lor specială.

Ea și-a amintit copilăria trăită printre artiști mari și prezența constantă a maestrului în momente importante din acei ani frumoși. În plus, Ioana a povestit cum familiile lor erau apropiate, iar întâlnirile dese îi ofereau sentimentul unui sprijin cald venit din partea lui.

„Eram prieteni de familie și ne vizitam! Nu am petrecut timp cu el, dar îl vedeam des pe la emisiuni, pe la TVR, pe la spectacole, concerte, tot ce era legat de muzica de calitate, maestrul era prezent!”, a declarat aceasta pentru Wowbiz.ro.

Ea a descris modul afectuos în care maestrul o trata.  „Mă îndrăgea, îmi vorbea frumos, și mi-amintesc că avea mereu câte o bombonică și mi-o dădea!”, a spus Ioana Tufaru.

Aceasta a mai subliniat că mama ei, Anda Călugăreanu, era foarte apropiată de compozitor și împărțeau proiecte importante în televiziune.

Ce amintire păstrează Ioana Tufaru din ultima lor întâlnire

Cu doar câteva luni înainte, Ioana Tufaru s-a reîntâlnit cu Horia Moculescu la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Ea a povestit că maestrul a întrebat-o cu când va publica mult așteptata carte dedicată memoriei mamei sale.

„Mi-a spus: „Hai, măi fetiță, ce faci cu cartea aia, nu o mai scoți? Nu de alta, dar vreau să apuc și eu să vin la lansare!” Scrisese și dânsul în carte despre mama, și eu mă bucur că voi avea privilegiul de a publica vorbele spuse cu drag despre ea, în cartea pe care sper să o scot în primăvară!”, a mai transmis fiica Andei Călugăreanu.

De asemena, ea a subliniat că Horia Moculescu era un om blând, respectuos și cald, un artist pe care nu îl va uita niciodată.

