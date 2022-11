Ionița de la Clejani va deveni bunic: ”Sunt însărcinată într-o lună și ceva. Îl voi face pe Ioniță bunic”

Ioniță de la Clejani urmează să devină bunic. Fiica sa, Ramona de la Clejani este însărcinată.

Ramona este însărcinată

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani , unul dintre colegii săi de breaslă. Relația celor doi a avut o evoluție rapidă, nunta fiind deja programată pentru anul următor. Artista este foarte fericită de sarcina cu care a fost binecuvântată și pare încântată că î va face pe Ioniță bunic.

”Vrei să îți dau o veste! Sunt însărcinată într-o lună și ceva. Îl voi face pe Ioniță bunic. Nu știu ce o să fie. Eu îmi doresc foarte mult băiat, el vrea fetiță, acum ce o vrea bunul Dumnezeu.

Iubitul meu a fost foarte fericit când i-am zis că o să fie tătic, mai ales că el nu are copii. În ultima perioadă mă simțeam în continuu rău. Eu bănuiam că sunt însărcinată, așa că mi-am făcut un test de sarcină și am aflat atunci că sunt gravidă.

Mama este și ea fericită de când i-am zis că o să fie din nou bunică. Fetele mele la fel, sunt și ele bucuroase că vor mai avea un frățior sau o surioară.”, a spus Ramona de la Clejani pentru Click.

Ramona de la Clejani și-a găsit jumătatea

Fiica lui Ioniță a mărturisit că și să ajungă să fie atât de fericită. Artista a mărturisit că timp de trei decenii viața sa a fost foarte trista și abia acum cunoaște fericirea.

„Parcă vorbesc din povești, nu îmi vine să cred că vorbesc despre mine. Pe bune, am emoții! Dacă îți dorești doar lucruri frumoase de la viață ți se întâmplă. În prezent fac terapie pentru a trece peste toate greutățile din trecutul meu.

Eu am foarte multe traume care nu îmi dau voie să fac multe lucruri. Trăiesc altă viață acum. 28 de ani am plâns încontinuu. Acum, viața mea s-a schimbat radical. Am tot ce mi-am dorit. Aproape trei decenii am fost doar tristă. Eu am pornit în viață de la zero cu totul: am crescut fără tată, fără visuri și fără bucurii. De opt ani lupt singură. Am luptat să clădesc un drum la care doar visam și am reușit prin muncă și prin caracterul meu frumos. Unde am mers am lăsat loc de bună-ziua și așa am evoluat”, a declarat Ramona, fiica lui Ioniță de la Clejani.