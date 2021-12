Irina Loghin a descoperit un produs periculos pe masă de sărbători: „Am renunțat”. Artista reinventează rețetele tradiționale

Irina Loghin este regina sufletelor românești. Amatorii de muzică populară o adoră și o admiră. Vedeta se menține în formă și arată spectaculos la vârsta de 82 de ani.

Irina Loghin a renunțat complet la un obicei

Irina Loghin, una dintre cele mai longevive interprete din România, nu încetează să iasă pe scenă și nu își ascunde anii. Artista arată de milioane și se bucură de aprecierea publicului. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Cântăreața respectă tradiții seculare și se răsfață cu mâncăruri alese, de sărbători. Aceasta nu este adepta unui mod riguros de viață și își permite mici dezlegări. Atunci când e casă, vedeta se ocupă de prepararea bucatelor. Femeia a dezvăluit și un produs pe care l-a exclus din meniul său.

„Pentru mine este tot Crăciunul ca anul trecut ce am făcut anul trecut voi face și anul acesta. Mă voi duce la copii sau vin copiii la mine. De obicei eu nu gătesc porc. Pentru mine carnea este departe de mine, am renunțat la carne. Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar şi nu-l mănânc cu plăcere nici pe acela. Dar doar când nu am încotro când sunt în deplasare. Acasă fac sarmale de pește de Crăciun și tot felul de salate crudități, ghiveci de tot feluri de legume. Avem un fin al nostru care ne face cozonacul”, a explicat Irina Loghin pentru Antena3.

Ce se mănâncă în casa artistei

Cântăreața a reinventat rețeta sarmalelor și preferă să le prepare cu pește. Bucătăreasa a dezvăluit, în cadrul aceluiași interviu, și o rețetă deosebită, pe care o gătește cu mult drag și dedicație.

„În seara de Crăciun eu fac plăcintă cu mere cu multă scorțișoară și este și ușoară. Pun foarte mult măr pe care îl tai felii, nu îl dau prin răzătoare. Le dau cu puțină miere și le pun între blat și rămân merele acelea caramelizate cu acea miere care se înmoaie puțin și este extraordinar de gustoasă și bună această plăcintă”, a spus vedeta la Antena3.

Cu toate că are un spirit tânăr și este deschisă în fața aventurilor, Irina Loghin recunoaște că obosește și se simte conform vârstei pe care o are, însă, aceasta nu cedează și face multă mișcare.

„Fac multă mișcare, foarte multă mișcare zi de zi. Am spus o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne mișcarea este sfântă pentru a te menține într-un fel sănătos. Normal că îmi simt și eu anii că sunt destui, dar mișcarea este extraordinară asta mă ajută foarte mult„, a remarcat Irina Loghin pentru sursa citată.

Irina Loghin a dezvăluit rețeta elixirului magic

Irina Loghin are mai multe secrete de longevitate. În fiecare an, artista prepară un adevărat elixir al sănătății. Acest remediu se bucură de succes și în anturajul vedetei.

„Mustul cu hrean, pe care îl consum eu toamna, este preparat după o rețetă a mea, are un gust extraordinar şi se face în felul următor. Peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame de hrean, la o damigeană de 25 de litri”, spune Irina Loghin, citată de click.ro.