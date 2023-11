Irina Loghin, dată afară de pe scenă în timpul spectacolului. Publicul a început să huiduie insistent: „A intrat, la un moment dat, o cucoană peste mine” (VIDEO)

Irina Loghin, una dintre cele mai longevive și apreciate artiste de muzică populară de la noi din țară, s-a trezit de curând dată afară de pe scenă în timpul unui spectacol.

Irina Loghin, scoasă de pe scenă în timpul spectacolului

Pe data de 2 noiembrie, a participat la spectacolul aniversar „Ion Macovei – 50 ani de cântec”, de la Sala Unirii-Cinema Victoria din Iași.

Mare i-a fost mirarea însă când a realizat că prestația ei s-a încheiat după numai câteva minute, deoarece și-a făcut apariția prezentatoarea evenimentului și a scos-o de pe scenă.

Cântăreața ar fi trebuit să cânte timp de aproximativ o oră, dar cu toate acestea i s-a spus să părăsească scena pentru a face loc tinerilor artiști. După toată această întâmplare, Irina Loghin a susținut că nu are parte prea des de asemenea situații.

„Eu nu vreau să ia amploare acest conflict. Ce pot să zic? Lumea este așa cum este! Eu nu am nicio vină. Eu m-am dus acolo să fac un program, a fost public plătitor, iar biletul a costat destul de mult.

A intrat, la un moment dat, o cucoană peste mine, nu știu cine era. Toată sala a huiduit-o, să mă dea afară. Mă întâlnesc rar cu asemenea conflicte. Eu cântam și ea a venit și m-a dat, pur și simplu, afară din scenă. Am înțeles că e de la Radio. Eu știam că prezenta o tânără programul, dar nu a mai fost fata aia drăguță. A intrat ea peste mine, ea voia să lanseze niște tineri acolo. Dar, acolo nu era festival pentru tineri!

și pe Sofia Vicoveanca! Aveam în contract scris să cânt 50 de minute, chiar o oră. Ea a intrat după 30 de minute și m-a scos afară. Publicul a huiduit! Până am ajuns la cabină publicul tot striga: Irina, Irina! Am spus publicului că organizarea e proastă și că voi reveni!”, a povestit Irina Loghin, notează .

Irina Loghin, amenințată cu instanța de către prezentatoarea evenimentului

„A fost spectacol dăruit Radio Iași, avem toate declarațiile, tot ce a jignit doamna Irina în culise. I-a jignit pe toți soliștii, sunt declarațiile lor. Sunt jigniri foarte grave la adresa soliștilor și a organizatorului, și toate alea…

Deja am luat legătura cu avocatul vor fi acționați în judecată cei de la ziar. A fost un spectacol dăruit Radio Iași, nu a fost un spectacol pentru doamna Irina Loghin.

A fost să cânte, am dovezi că nu a dat nici măcar o factură, chitanță, banii sunt virați de organizator din luna martie, și sunt mai multe dovezi pe care acum le-am primit unde a fost cazată și ce a făcut. Chiar acum m-am despărțit de avocat, urmează un proces, probabil până voi ieși la pensie voi fi bogată!”, a susținut prezentatoarea evenimentului, Doina Baciu, pentru Star Popular.

Cum a reacționat Irina Loghin la auzul veștii

„Această persoană nu cunoaște, cred, valoarea unui spectacol, nu pot spun de unde a apărut. Celui care a organizat, Ion Macovei, îl știu de mult, i-am spus că vreau să cânt o oră. Faptul că am intrat atunci și ei nu au prezentat tinerii înainte, nu e vina mea.

Eu nu am o problemă cu tinerii, sunt talentați. Nu era momentul lor acolo, publicul a plătit să cânte Irina Loghin! De ce mă dă pe mine ea în judecată, că m-a dat afară de pe scenă?! Macovei a greșit pentru că el m-a invitat! Clauzele mele din contract sunt să cânt 50 de minute, o oră, altfel nu mulțumești publicul, trebuie să justifici banii!

Să mă dea în judecată pentru ce? . Eu am fost jignită că m-a dat afară din scenă! Doamna aceea mi-a zis: «Așa sunt ăștia consacrați, nu-i lasă și pe cei mici să se lanseze!» Așa a zis pe scenă, asta m-a deranjat! Eu eram lângă ea! Era pusă pe rele. Înainte să intre ea pe scenă, l-a trimis pe Macovei si mi-a adus un buchet de flori. Macovei mi-a spus:« Vă rog să părăsiți scena că la 22 ne dă afară!» Aveau de promovat tinerii ăștia! Dar, publicul nu era interesat de ei, ci de capetele de afiș!

Cum să jignesc eu tineretul? Nici nu știu cine sunt! Habar nu aveam. Când am ajuns și am văzut câți sunt, eu i-am spus: domnul Macovei, vezi că eu intru după o oră. Voia să mă bage ultima! Mai cântam și eu vreo două piese. Am intrat după o oră și un sfert! Sofica a cântat prima! Cred că vreo 20-25 minute”, a mai transmis artista, pentru sursa menționată.