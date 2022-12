Irina Rimes, atacată de zeci de hateri: „Nu pot să spun că nu m-a afectat”

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes artiste din România. Moldoveanca a reușit să cucerească showbizul autohton și a lansat mai multe hituri. „Visele”, „Bolnavi amândoi”, „Cosmos”, „Sânziene”, „Pentru totdeauna” sunt doar câteva melodii care in intrat în Top-urile muzicale.

Irina Rimes, ținta hate-ului pe rețelele de socializare

Vedeta a reușit să-și păstreze naturalețea și șarmul deosebit. Vocea acesteia nu poate fi confundată cu alte interprete. Fanii îi recunosc timbru și cântă la unison .

Irina Rimes a fost întrebată recent dacă este afectată de comentariile răutăcioase care sunt făcute la postările sale de pe social media și cum face față valului de hate cu care se confruntă de altfel aproape orice vedetă.

„Cum să-l gestionez? Nu am cum să-l gestionez. Nu pot să spun că nu m-a afectat și nu pot să spun că nu mă afectează, dar încerc să trec peste ca peste orice altă greutate și să înțeleg că vor exista mereu oameni care nu te plac și e normal, e ok”, a declarat cântăreața pe Instagram.

Ce sacrificii face Irina Rimes

Artista a vorbit recent despre sacrificiile prin care este nevoită să treacă din punct de vedere al carierei muzicale, mai ales atunci când vine vorba de concerte.

Irina Rimes a recunoscut că când vine vorba de fanii ei spunând că „Uneori simt că sacrific foarte mult. De exemplu, avem…nu știu, concerte și eu stau la poze mai mult decât stau pe scenă. Stau până la ultimul om.

Ar părea ușor, dar dacă stai pentru 100 de oameni să faci poză cu fiecare și mai ales…vin oameni care au de spus o poveste: știi, eu am ascultat piesa ‹Nu știi tu să fii bărbat›, eu am realizat că soțul meu nu mă respectă și nu mă iubește, pentru că corespundea lucrurilor pe care le spui tu în piesă și am divorțat. De aia stau până la ultima poză, doar că lucrurile astea nu te încarcă, lucrurile astea te descarcă în general, ajungi foarte obosit acasă și îți dai seama că asta este.