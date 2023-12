Irinel Columbeanu a recunoscut! Actualul soț al Monicăi Gabor i-a oferit suport financiar: „Pe mine m-a mişcat acest gest”

În vârstă de 66 de ani, Irinel Columbeanu a fost cândva unul dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni de afaceri de la noi din țară.

În acest an fostul milionar de la Izvorani și-a petrecut sărbătorile de iarnă . Cu toate acestea, susține că este resemnat cu situația lui și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că este sănătos.

Irinel Columbeanu a fost ajutat de Mr. Pink după ce a rămas fără avere

În cadrul celui mai recent interviu, Irinel Columbeanu a vorbit, printre altele, despre .

Aparent, aceasta are doar cuvinte de laudă la adresa lui, ba chiar a precizat că în momentul în care ș-a dus să-și viziteze fiica în America, Mr. Pink a fost cel care .

„L-am cunoscut pe Mr Pink, e foarte ok, Monica a avut mare noroc, a ajuns pe mâini bune. Îl cunosc destul de bine şi pe el, şi pe fiul lui, un băiat foarte simpatic şi plin de optimism, cum tind să cred că sunt şi eu. Când am vizitat-o pe fiica mea, am ieşit împreună şi cu Monica, şi cu Mr Pink, şi cu Irina la diverse restaurante.

Am şi fost ajutat financiar de Mr Pink, a ţinut să fie prezent înainte să mă întorc în România, să-mi transmită acest ajutor financiar prin intermediul Irinei.

Pe mine m-a mişcat acest gest, probabil a fost felul lui de a aprecia faptul că i-am ascultat sfatul pentru că el m-a certat când am fost în SUA că nu vreau să o las pe Irina să îşi continuie viaţa acolo unde se află mama ei. Lucru pe care, până la urmă, l-am acceptat”, a declarat Irinel Columbeanu, notează .

Care este, de fapt, meseria de bază a lui Irinel Columbeanu

Mulți cunosc detalii despre viața omului de afaceri Irinel Columbeanu, dar unii se întreabă cum a reușit să se îmbogățească și .

Conform diplomei sale de absolvent al Institutului Politehnic Român, Columbeanu este inginer, absolvind cu nota 10 la Facultatea de Electrotehnică din București. După obținerea diplomei, s-a angajat la Institutul de Nutriție și Îngrășăminte din Balotești.

„Am lucrat la IBNA Balotești, ca inginer energetic, până când am fost dat afară c-un picior în fund cu exact un an înainte de Revoluție, pentru că m-am apucat să informez Partidul că se fură din nutrețurile țării, de parcă nu știau că raportările recoltelor erau din burtă. Și ca să nu mai bat toba cu asta a trebuit să dispar de-acolo. Vă dați seama ce satisfacție am avut când a venit Revoluția”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit .