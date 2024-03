Irinel Columbeanu este tratat ca un rege la azilul din Ghermănești. Fostul milionar se bucură de un trai liniștit: „Nu l-am văzut niciodată să plângă, este bine aici”

Se pare că Irinel Colmbeanu este tratat ca un rege , același loc în care tatăl său, Ion Columbeanu, a petrecut ultima parte a vieții sale.

Irinel Columbeanu este fericit la azil

În vârstă de 66 de ani, fostul milionar de la Izvorani stă la azilul de bătrâni de aproximativ o jumătate de an, acolo unde, potrivit proprietarului, duce o viață liniștită.

Cu toate că și a fost nevoit să se mute din apartamentul în care locuia cu chirie, Irinel Colmbeanu nu pare să fie afectat de faptul că viața acestuia s-a schimbat la 180 de grade.

De curând, Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești, a vorbit despre rutina fostul afacerist.

„Irinel este bine. Are o pensie pe lună de 2.000 de lei. Duce o viață liniștită aici. Dimineața se trezește, ia micul dejun, bea un ceai după care o cafea fără cofeină. Recent i s-au făcut toate analizele medicale și ceea ce este cel mai important este că nu are AVC. Zilnic merge aici, la azil, la sală, face mișcare. Nu are moralul scăzut, nu l-am văzut niciodată să plângă, este bine aici.

Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două – trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea”, a declarat acesta, potrivit .

Care era mâncarea preferată a lui Irinel Columbeanu

Irinel Colmbeanu a fost cândva unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri de la noi din țară. Pe vremea când își permitea orice, fostul milionar avea .

Plăcerea era atât de mare încât l-a introdus și în meniul de la nunta cu Monica Gabor.

Chiar dacă luxul și opulența sunt acum de domeniul trecutului pentru el, pe vremea când frecventa localurile de lux acesta era obsedat de ghearele de pui în stil chinezesc, pe care obișnuia să le mănânce la un restaurant cu specific chinezesc din Paris.