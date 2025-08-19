B1 Inregistrari!
Ispita Mattia de la „Insula Iubirii", verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul

Ispita Mattia de la „Insula Iubirii”, verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul

Elena Boruz
19 aug. 2025, 23:28
Ispita Mattia de la „Insula Iubirii”, verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul
Sursă foto: Instagram/@insulaiubirii_oficial

Se încing spiritele la „Insula Iubirii”, cu fiecare ediție care apare pe TV. După apropieri între Ella și TeoMaria și Cătălin, o altă fată și-a manifestat interesul față de o ispită.

Bianca, iubita lui Marian Grozavu, pare din ce în ce mai încântată de prezența lui Mattia Carnessali, ispita venită din Italia pe insula thailandeză. Deși, inițial, interesul ei părea că este îndreptat spre Octavian, femeia s-a răzgândit.

Cuprins:

  • Cum a reacționat Mattia, când a auzit că Bianca ar fi interesată de banii lui
  • Ce i-a spus Bianca ispitei, în edițiile trecute

Cum a reacționat Mattia, când a auzit că Bianca ar fi interesată de banii lui

Ispitele masculine nu s-au putut abține și l-au pus „în gardă” pe italian. Aceștia l-au avertizat, cu privire la faptul că Bianca ar fi o femeie materialistă. Acestora li s-a părut suspect că femeia a început să aibă ochi pentru bărbatul despre care, cu câteva zile în urmă, nici nu știa că există.

Totuși, atunci când a auzit că Mattia Carnessali dispune de bani și de un bolid de lux, Biancăi au început să „îi sclipească ochii”.

„Au zis că de când au aflat asta și-au schimbat complet părerea despre mine. Nu mi se pare o chestie atât de fundamentală. Am și locuri în spate!”, a declarat Mattia Carnessali, la Insula Iubirii, potrivit spynews.

Ce i-a spus Bianca ispitei, în edițiile trecute

În cele mai recente ediții, concurenta a început să manifeste interes față de ispita masculină. Ba mai mult, Bianca i-a făcut și declarații acestuia, spunând că o face să își dorească să „îl ceară de bărbat”.

„Matti, cred că mă îndrăgostesc! Ia stai să mă ridic să mă uit mai bine. Cred că te cer de bărbat, dar te văd brunet”, i-a spus Bianca lui Mattia, într-una din ediții, conform cancan.

