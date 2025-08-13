Iulia Albu și-a pus pe gânduri fanii cu ultima apariție din mediul online. Vedeta a mărturisit că a slăbit peste 12 kilograme în ultimele 3 săptămâni, iar în ultima perioadă se confruntă cu probleme legate de somn.

Care este principalul proiect la care lucrează Iulia în această perioadă

Aparițiile Iuliei Albu au fost mereu surprinzătoare. Fie că prin haine sau accesorii, vedeta a reușit de fiecare dată să se facă remarcată. Ce-i drept, criticul de modă are și o siluetă care-i permite să poarte aproape orice și tot să arate bine.

În ultima perioadă, Iulia Albu nu a mai fost la fel de prezentă în lumina reflectoarelor, așa cum obișnuia înainte. Iar asta se datorează și pentru că, în prezent, principala ei preocupare este renovarea , o locuință istorică dintr-o zonă bună din , relatează .

După mai multe postări în mediul online despre renovări, vedeta a luat o pauză și și-a alocat câteva momente de relaxare, cu atât mai mult cu cât stresul pare să o fi ajuns în urmă.

Cu ce probleme se confruntă Iulia Albu în ultima perioadă

Îmbrăcată într-o salopetă neagră, lungă și mulată, care îi scoate formele în evidență, Iulia Albu a vorbit despre problemele cu care se confruntă în ultima vreme, în materie de sănătate.

„După 12 kg pierdute în mai puțin de 3 săptămâni am înțeles ca este momentul să mă opresc și să mă focusez pe mine. Am nevoie de ajutor, iar acum am găsit echipa perfectă pentru a depăși acest moment”, a scris Iulia în descrierea unei postări.

În cadrul aceluiași videoclip în care a vorbit despre kilogramele pierdute, criticul de modă a recunoscut și că, în ultima perioadă, are probleme cu somnul. Toate aceste piedici pe care le-a întâmpinat în drumul ei au determinat-o să ia atitudine și să se lase pe mâna specialiștilor, pentru o serie de proceduri.