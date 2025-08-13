Iulia Albu și-a pus pe gânduri fanii cu ultima apariție din mediul online. Vedeta a mărturisit că a slăbit peste 12 kilograme în ultimele 3 săptămâni, iar în ultima perioadă se confruntă cu probleme legate de somn.
Aparițiile Iuliei Albu au fost mereu surprinzătoare. Fie că prin haine sau accesorii, vedeta a reușit de fiecare dată să se facă remarcată. Ce-i drept, criticul de modă are și o siluetă care-i permite să poarte aproape orice și tot să arate bine.
În ultima perioadă, Iulia Albu nu a mai fost la fel de prezentă în lumina reflectoarelor, așa cum obișnuia înainte. Iar asta se datorează și pentru că, în prezent, principala ei preocupare este renovarea casei, o locuință istorică dintr-o zonă bună din București, relatează Libertatea.
După mai multe postări în mediul online despre renovări, vedeta a luat o pauză și și-a alocat câteva momente de relaxare, cu atât mai mult cu cât stresul pare să o fi ajuns în urmă.
Îmbrăcată într-o salopetă neagră, lungă și mulată, care îi scoate formele în evidență, Iulia Albu a vorbit despre problemele cu care se confruntă în ultima vreme, în materie de sănătate.
„După 12 kg pierdute în mai puțin de 3 săptămâni am înțeles ca este momentul să mă opresc și să mă focusez pe mine. Am nevoie de ajutor, iar acum am găsit echipa perfectă pentru a depăși acest moment”, a scris Iulia în descrierea unei postări.
În cadrul aceluiași videoclip în care a vorbit despre kilogramele pierdute, criticul de modă a recunoscut și că, în ultima perioadă, are probleme cu somnul. Toate aceste piedici pe care le-a întâmpinat în drumul ei au determinat-o să ia atitudine și să se lase pe mâna specialiștilor, pentru o serie de proceduri.