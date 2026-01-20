Iulia Pârlea nu și-a putut stăpâni lacrimile vorbind despre ultima ei relație, cea cu Alex Pițurcă, încheiată acum 7 ani.

Ce a spus Iulia Pârlea despre părinții ei

„Chiar vorbeam cu o prietenă că de multe ori nu ne înțelegem părinții, adică nu înțelegi niște lucruri. Spui de cum a fost relația ei (a mamei mele) cu tatăl meu, de exemplu, pe care eu n-am înțeles-o niciodată, că era un om care-i făcea rău și ea a rămas cu el. Și eu întrebam ”dar de ce ai rămas?”. ”O să înțelegi tu, la un moment dat”. Și am înțeles. În ultima mea relație, am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”, a povestit Iulia Pârlea, în lui Cătălin Măruță.

Iulia Pârlea: Merit mai mult!

Întrebată fiind dacă se referă la Alex Pițurcă, Iulia Pârlea a izbucnit în lacrimi și a confirmat: „Da. Au trecut 7 ani de atunci. S-a vindecat și dacă la început ești furios și dai vina pe el, acum am înțeles că nu a fost vina lui. Așa a fost momentul și rolul lui în viața mea a fost să mă învețe că pot mai mult, că trebuie să am încredere în mine, că merit mai mult”.

Iulia Pârlea și Alex Pițurcă au fost împreună aproximativ trei ani, din 2016 până în 2019. El s-a cuplat apoi cu Cristina Ich, alături de care are un copil. După mai multe scandaluri, și Alex Pițurcă și Cristina Ich