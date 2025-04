Iulia Vântur: „A fost foarte emoționant pentru mine”. Ce face artista în India

, fostă prezentatoare TV din , a decis să lase în urmă cariera de televiziune din România, mutându-se în , țara natală a celebrului actor Salman Khan, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani, scrie .

„A fost foarte emoționant pentru mine”

Artista a început o nouă etapă artistică și s-a reinventat ca artist muzical, în industria de divertisment bollywoodiană. De asemenea, a participat la concerte și spectacole în metropole importante precum Dubai, Londra și a urcat pe scene renumite din Europa, inclusiv pe Wembley.

Aceasta a vorbit și despre experiența unui concert în România.

„Ajung acasă să-mi schimb bagajul, în ultima perioadă. Dar mă bucur pentru proiectele în care sunt implicată. Am concerte live în Dubai, în Londra, în diverse orașe din India. În curând și în Germania, la o gală internațională a premiilor în muzică, unde voi și cânta. Poate ușor-ușor ajung să cânt și în România. Mi-a plăcut experiența de la Sala Palatului, în care am cântat împreună cu Loredana, în show-ul ei. A fost foarte emoționant pentru mine deoarece, de data asta, am cântat pentru oamenii mei, pentru românii mei. Mama, tatăl meu, prietenele mele din copilărie… A fost frumos, am adus un iz indian în spectacol, am îmbinat cele două culturi: cea românească și cea indiană. Când sunt în Mumbai, înregistrez piese noi. Sunt în căutare de hituri Aviz amatorilor”, a spus Iulia Vântur pentru Viva, citat de Cancan.