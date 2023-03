Iulia Vântur, despre momentele dificile prin care a trecut după ce s-a mutat în India: „Am dat cu capul de multe ori și m-a durut”

Vedeta a decis, în urmă cu 10 ani, să se mute în India, țară care i-a adus o mulțime de realizări, atât în plan personal, cât și profesional.

Deși, în prezent, aceasta povestește cu zâmbetul pe buze despre începuturile ei în India, recunoaște că i-a fost foarte greu până a demonstrat că-și merită cu adevărat locul în industria artistică.

Iulia Vântur, despre greutățile prin care a trecut după mutarea în India

Recent, Iulia Vântur a acordat un interviu pentru , în cadrul căruia a povestit în detaliu despre greutățile prin care a trecut atunci când s-a mutat în India. Chiar dacă, spune ea, a fost foarte frumos la început, vedeta recunoaște că nu a fost deloc ușor.

„Primii ani au fost de descoperiri, fascinații, cunoștințe noi, prieteni. Dar am dat cu capul de multe ori și m-a durut, m-am înverșunat și Indiei (râde), până când am înțeles că nimic nu e bun sau rău esențial, că trebuie să am toleranță, deschiderea să văd și dincolo de ce am învățat eu că e potrivit”.

Întrebată cât de dificil a fost să treacă de la statutul de persoană extrem de cunoscută în România la cel de debutant în India, vedeta a povestit: „Au fost multe momente în care am simțit că valoarea nu îmi este recunoscută, că munca pe care am depus-o atâția ani nu cântărește, nu înseamnă nimic. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, de perseverență, în care a trebuit să demonstrez că-mi merit locul în această industrie, că aduc ceva diferit. Sunt oameni cu care am lucrat din prima zi aici și care-mi spun că sunt mândri de evoluția mea. Și ei simt de parcă ar fi propria lor reușită, pentru că au fost alături de mine atunci când mă luptam pentru a-mi depăși barierele”.

„Au fost proiecte pe care le-am pierdut pentru că nu știam limba”

De asemenea, Iulia Vântur susține că a pierdut destul de multe proiecte în India și că a trebuit să muncească foarte mult de cele mai multe ori pentru a se face remarcată. „Au fost proiecte pe care le-am pierdut, pentru că nu știam limba, sau pe care nu le-am făcut, pentru că atunci nu-mi doream expunere absolut deloc. Eu chiar cred că ce e pentru tine al tău rămâne! În India, ca „debutant, a trebuit să muncesc mereu extra pentru a obține ceva ce ar fi putut să vină simplu pentru un artist de aici, e ceva firesc. Toate vin la pachet.

În același timp, am avut avantaje, anumite uși care mi s-au deschis, însă, oricâte uși ți se deschid, dacă nu ai curaj să intri, dacă nu muncești mult, dacă și că știi ce și cum să faci atunci când pășești, nimeni nu-ți permite să stai în acea încăpere. În acest domeniu totul e într-o continuă mișcare, trebuie să ții ritmul”.

Întrebată când a început să simtă de fapt succesul în India, vedeta a mărturisit că asta s-a întâmplat chiar de curând, după mulți ani de muncă. „Cred că abia în ultimul an am simțit răsplata pentru munca de atâția ani, tocmai de aceea simt că acum trebuie să dau și mai mult, în semn de recunoștință”.