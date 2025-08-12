Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă

Iustin Petrescu rupe gura târgului! Bărbatul, implicat într-un scandal monstru cu fosta parteneră, Marilu Dobrescu, le dă peste nas răutăcioșilor care i-au pus eticheta de „șomer”.
De curând, bărbatul a dezvăluit cu ce se ocupă. Acesta a îmbinat utilul cu plăcutul, combinând astfel pasiunea cu partea antreprenorială.
Iustin a reușit să își împlinească visul! Influencerul și-a deschis o școală de muzică, lucru pe care și-l dorea de foarte mult timp. Bărbatul, la bază, este muzician și a dorit să împărtășească și cu alții cunoștințele sale.
„Ideea de a face o școală de muzică nu este una nouă, este una pe care o am de mult timp. Este, de fapt, un vis. Eu am avut, la un moment dat, o mini-școală de muzică, dar nu am avut niciodată un loc special pentru așa ceva”, declară Iustin Petrescu, conform spynews.
De la lecții de pian, chitară, vioară și bas la un spațiu dedicat tobelor, toate se găsesc în școala de muzică pe care o deține Iustin. Acesta a punctat faptul că este extrem de important să existe o conexiune între profesori și cursanți, pentru ca lucrurile să funcționeze lin.
„Trebuie să simți mai bine persoana, trebuie să ai o comunicare non-verbală cu ei, pentru că unii nu pot comunica folosind aceleași cuvinte pe care le folosim noi. Astfel, trebuie să folosim limbajul corpului, ritm și muzică”, adaugă acesta.