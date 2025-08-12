B1 Inregistrari!
Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă

Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă

Elena Boruz
12 aug. 2025, 19:40
Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
Iustin Petrescu. Sursa foto: Captură video - Iustin Petrescu / YouTube

Iustin Petrescu rupe gura târgului! Bărbatul, implicat într-un scandal monstru cu fosta parteneră, Marilu Dobrescu, le dă peste nas răutăcioșilor care i-au pus eticheta de „șomer”.

De curând, bărbatul a dezvăluit cu ce se ocupă. Acesta a îmbinat utilul cu plăcutul, combinând astfel pasiunea cu partea antreprenorială.

Cuprins:

  • Cu ce se ocupă Iustin Petrescu
  • Iustin Petrescu: „Trebuie să ai o comunicare non-verbală cu ei”

Cu ce se ocupă Iustin Petrescu

Iustin a reușit să își împlinească visul! Influencerul și-a deschis o școală de muzică, lucru pe care și-l dorea de foarte mult timp. Bărbatul, la bază, este muzician și a dorit să împărtășească și cu alții cunoștințele sale.

„Ideea de a face o școală de muzică nu este una nouă, este una pe care o am de mult timp. Este, de fapt, un vis. Eu am avut, la un moment dat, o mini-școală de muzică, dar nu am avut niciodată un loc special pentru așa ceva”, declară Iustin Petrescu, conform spynews.

Iustin Petrescu: „Trebuie să ai o comunicare non-verbală cu ei”

De la lecții de pian, chitară, vioară și bas la un spațiu dedicat tobelor, toate se găsesc în școala de muzică pe care o deține Iustin. Acesta a punctat faptul că este extrem de important să existe o conexiune între profesori și cursanți, pentru ca lucrurile să funcționeze lin.

„Trebuie să simți mai bine persoana, trebuie să ai o comunicare non-verbală cu ei, pentru că unii nu pot comunica folosind aceleași cuvinte pe care le folosim noi. Astfel, trebuie să folosim limbajul corpului, ritm și muzică”, adaugă acesta.

