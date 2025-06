Iustin Petrescu spune că a fost agresat nu doar de Marilu, ci și de mama ei: „Mi-am luat niște palme”

Iustin Petrescu revine cu noi acuzații la adresa fostei iubite, influencerița Marilu Dobrescu. Ea de agresiune fizică. În schimb, Iustin susține că e nevinovat, ba chiar el a fost lovit atât de Marilu, cât și de mama ei.

Iustin Petrescu spune că a luat palme de la mama lui Marilu

„Mi-am luat niște palme de la mama ei. Stăteam frumos așezat pe canapea și s-a așezat peste mine și m-a luat la palme”, a spus Iustin Petrescu, la „Viața fără filtru”, potrivit

Iustin a mai afirmat că relația dintre el și Marilu scârțâia chiar de vreun an: „Am plecat de 11 ori de acasă. (…) De 11 ori într-un an. Noi am început relația, a venit pandemia, ne-am mutat împreună, am încercat să facem copii, nu a ieșit, am început un FIV și apoi s-a destrămat totul. Cam ăsta a fost timelineul prin care am trecut noi. Nu puteam continua fără dragoste, fără să fie real. (…) Dacă la sfârșit pentru like-uri, pentru notorietate, trebuie să ne certăm și să ne aducem în acest punct, eu nu pot să fiu de acord cu chestia asta, dar nici nu pot să invalidez ceea ce am simțit”.

Iustin: Toată lumea s-a distanțat

Anterior, Iustin Petrescu că din cauza acuzațiilor lansate de Marilu a pierdut mai multe contracte și toată lumea s-a distanțat de el: „Toate contractele pe care le aveam au picat. Toată lumea s-a distanțat și m-am trezit dimineața că: eu ce fac acum? Iubita mea a zis: eu nu pot să te las să mergi până la magazin că îmi este frică să nu se întâmple ceva. Nu am avut cum să ies din casă și nici eu nu am avut cum să o las pe ea să iasă din casă. Nu m-a întrebat nimeni, pentru niciun moment: e adevărat?”.