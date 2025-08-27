B1 Inregistrari!
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii". Ce a declarat fosta concurentă

Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă

Elena Boruz
27 aug. 2025, 11:05
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Sursa foto: Instagram/@iustinaaloghin

Iustina Loghin, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dat de pământ cu Ella Vișan! Iustina a făcut declarații surprinzătoare pe rețelele de socializare, după ce nu a mai suportat ca blondina să îi aducă numele în discuție.

Iustina a fost una dintre cele mai apreciate concurente ale show-ului, datorită felului său de a fi. Pofta de viață, de distracție și sinceritatea au făcut-o pe actuala mămică să intre la inima telespectatorilor.

Ce a declarat fosta concurentă

Iustina a ieșit în mediul online, după ce a auzit în mai multe rânduri că Ella i-a pronunțat numele. Logodnica lui Andrei Lemnaru ar fi rostit de mai multe ori faptul că ”nu este Iustina”, iar acest lucru a enervat-o la culme pe Iustina Loghin, soția lui Cornel.

„M-am enervat! Nu înțeleg de ce tot îmi pronunță numele. Dragă, tu nu ai cum să fii Iustina niciodată! Nu înțeleg de ce tot insistă fata asta pe ideea că ea nu e Iustina și că nu vrea să fie comparată cu Iustina. Stai liniștită, între noi două nu există niciun fel de comparație”, a declarat Iustina Loghin, pe rețelele de socializare.

Ce părere are Iustina de acest sezon al reality show-ului

După difuzarea primelor ediții ale emisiunii „Insula Iubirii”, fosta concurentă și-a spus părerea și nu a fost deloc una bună. Femeia a fost destul de tranșantă cu ispitele din sezonul 9.

„Mă uit la Insula Iubirii și sunt șocată cât de cuminți sunt concurentele cu ispitele. Dacă eram eu acolo, una nu scăpa! Nici toată apa din lume nu le mai spăla. Ispitele astea se cred superioare, dar sunt vai și-amar de ele. Noroc că nu sunt acolo să mă iau de ele pe original. Calm, că oricum nu le vrea nimeni de neveste”, a scris Iustina de la Insula iubirii, pe Instagram. 

